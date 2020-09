La colaboradora ha sufirdo un bajón dentro del nuevo reality de Mediaset y la tonadillera le ha dedicado unas palabras de aliento para intenter animarla.

Desde el pasado lunes, Anabel Pantoja está viviendo una nueva aventura televisiva. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido la primera persona en embarcarse en «Solo/Sola«, el nuevo reality de producción propia de Mediaset. En concreto, la sobrina de Isabel Pantoja deberá permanecer sola (tal y como indica el propio nombre del espacio) en un «pisito» perfectamente acondicionado durante una semana y tendrá que seguir algunas decisiones que marque la audiencia.

Durante estos días, la prima de Kiko Rivera ha sufrido un sinfín de altibajos, hasta el punto de querer abandonar, y ha reconocido que el encierro está siendo más duro de lo que pensaba. Sin embargo, intenta ponerle buena cara a la situación y no duda de hacer muchas actividades para mantenerse entretenida: desde clases de inglés hasta sus rutinas diarias de ejercicios. En medio de todo esto, la de Sevilla ha recibido la llamada de sus seres queridos para intentar animarla a seguir adelante. Entre ellos, claro está, Isabel Pantoja.

Vía llamada telefónica, la tonadillera le ha dedicado unas palabras de aliento a su sobrina y no dudaba en pedirle que no se quejara tanto. “Que sepas que estamos contigo, que te queremos, que te adoramos, que morimos por ti. No quiero verte llorar ni un día más”, le comenzaba a decir la estrella de ‘Idol Kids’. Sin embargo, a pesar de todos los mensajes que estaba recibiendo de sus familiares, Anabel Pantoja no dudaba en explicarle a su tía cómo estaba viviendo el encierro: “Qué fatiga más mala tía… una hora mía es un día tuyo aquí”.

Tras escucharla, Isabel Pantoja no quiso quedarse atrás y le lanzó una reprimenda a su sobrina: “Escúchame, que llevas dos días”. Unos segundos después, y más tranquila, la colaboradora se interesaba por su físico y admitía que había engordado. «¿Se me ve muy gorda?”, cuestionaba. “No, se ve como estas, yo te prefiero gordita. Cuando estás más delgada te cambia el carácter y tu forma de ser. Tú nunca has tenido un complejo y has dado una lección a muchas personas que han tenido complejos con su físico. Yo te quiero de todas formas porque sabes que para mí eres mi segunda hija”, le contestaba la tonadillera de forma tajante.

Omar Sánchez anima a su chica

Anabel Pantoja ha vivido su momento más duro dentro del «pisito». Sin embargo, después de un tremendo sofocón ha podido hacer un reconfortante llamada. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hablado con su chico. Omar Sánchez no ha dudado en animar a su futura mujer y ha confiado en que puede aguantar dentro de esas cuatro paredes más de lo que ella cree. “No me gusta que estés llorando todo el día”, ha asegurado el canario.

Ante esto, la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a hacer hincapié en que esta nueva aventura televisiva está siendo dura para ella y reconoce que llora por todo, «con el telediario también». “Yo estoy aquí como una reina, eso lo primero. Estoy muy bien cuidada. Pero esto es duro”, incide la colaboradora.