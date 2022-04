Marta Riesco y Antonio David Flores se han dado una segunda oportunidad. Tras la ruptura en directo, han decidido reconciliarse y apostar por la normalidad, tal y como se ha demostrado este fin de semana. Precisamente este detalle es parte del pacto que han acordado para retomar la relación: «Fue un acuerdo de los dos, queríamos estar juntos y tenemos que respetar las dos cosas, el respeto hacia mí es teniendo una vida normal conmigo y el mío hacia él es cerrando el pico». Dicho y hecho, ahora Marta debe ser más cautelosa y no dar tantos detalles de lo que sucede entre ellos, una actitud que tornará a partir de ahora: «Creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi reacción, que me he dejado llevar por mi trabajo como colaboradora…La ruptura del cumpleaños me jugó una mala pasada. No había tenido que romper en directo con él«. Reconocidos los errores, ambos están dispuestos a luchar contra lo que haga falta.

Antonio David Flores ha accedido a la petición de Marta, quien desde hacía tiempo le rogaba que quería dejar de estar recluida. «Era una chica escondida, quiero hacer cosas, viajar, vivir… estoy enamorada y quiero hacer una vida normal respetando a todas las partes», comenzaba diciendo la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ este lunes. Fue justo nuestra portada, donde se mostraron las fotos más buscadas de la pareja, las que marcaron un antes y un después para ellos. En estas imágenes, Marta Riesco y Antonio David disfrutaban de su primera velada sin miedo a ser vistos, fotografías exclusivas que te mostramos en nuestra revista.

Antonio David Flores y Marta Riesco han «tenido muchas conversaciones» hasta que han decidido dar un paso al frente. Aunque todavía hay cosas pendientes y Antonio David no ha abandonado todavía la casa familiar que comparte con Olga Moreno en Málaga, Marta cree que pronto se producirá ese cambio de domicilio definitivo. «Ese es el paso, entiendo que en algún momento se dará. Está en los planes», ha dicho la periodista tras dejar caer que el malagueño le pide paciencia. Ella cree que más pronto que tarde dejarán de vivir juntos, aunque tiene claro que la relación entre los dos exs seguirá siendo cordial en el futuro.

Marta Riesco ha vuelto a insistir en lo que siente hacia Antonio David, de quien declara estar profundamente «enamorada». Por fin, parece que se instaura la calma en la pareja tras muchos meses complicados en los que incluso Marta se ha dado de baja hasta en dos ocasiones. La joven se ha visto obligada a retirarse de los focos y desaparecer de su puesto de trabajo, pues se había visto superada por todas las críticas recibidas por su relación sentimental.

Marta Riesco ha tildado todo lo sucedido estos meses como «un tiempo loco en el que los dos han cometido fallos». Tras muchas charlas y «cosas que aclarar por ambas partes», Marta y Antonio David están pletóricos y con muchos planes por delante.

Te interesará saber...