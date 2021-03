Pablo López ha sido señalado como el pilar sobre el que Sara Carbonero se ha apoyado tras su separación de Iker Casillas. Muy curiosa es la versión del cantante sobre estos rumores que apuntan a que entre ellos existe algo más que amistad. Vea el vídeo

Este viernes se cumple una semana del anuncio oficial de la ruptura entre Iker Casillas y Sara Carbonero. Un boom informativo que la pareja no ha podido frenar y es que tras dar a conocer que los rumores de su separación eran ciertos, las redacciones se han llenado de informaciones cruzadas que colocan a los protagonistas en camino muy separados e, incluso, ya iniciando una nueva vida al lado de terceras personas. Es el caso de Iker Casillas, el cual ha sido visto en muy buena compañía junto a una nueva amiga, junto a una cantante llamada también Sara, como así ha publicado en exclusiva la revista SEMANA en el número que un puedes encontrar en tu kisoco más cercano. Pero no solo Iker Casillas podría haber encontrado una nueva amistad que atesorar ahora que se ha confirmado su separación, también Sara Carbonero habría encontrado un apoyo inesperado en Pablo López, como así se asegura desde diversos medios.

Tanto Iker Casillas como Sara Carbonero están dispuestos a comenzar una andadura en solitario, pero siempre paralela a la de su expareja por el bien de sus hijos en común. Sus caminos siempre estarán unidos por este nexo en común, pero ahora han dejado claro que entre ellos el amor se acabó y que son demasiado jóvenes y la vida muy corta como para desperdiciar la oportunidad de encontrar de nuevo la ilusión de un nuevo amor. Eso sí, quizá para Sara Carbonero el hombre que le devuelva esta esperanza por sentir mariposas en el estómago no sea precisamente Pablo López y es que el cantante ha querido dejar las cosas claras después de que los rumores le colocasen directamente en medio de las informaciones tras la sonada ruptura entre la periodista y el futbolista.

Vídeo: Europa Press

Son muchos los que se han hecho eco de los rumores que aseguran que Sara Carbonero ha encontrado en Pablo López un pilar sobre el que refugiarse. Se asegura que después de años de amistad, la pareja ha intensificado más y más sus citas ahora que Iker Casillas ya no es un impedimento. Pero lo curioso no es tanto lo que los rumores dicen, sino cómo lo desmiente el propio Pablo López, que con solo una frase es capaz de desmontar el revuelo generado, aunque no duda después en explayarse: “Pero si no la conozco de nada”, sentencia el artista, que ha echado por tierra días de elucubraciones al revelar que no ha coincidido nunca con la periodista a lo largo de los años que han compartido experiencias en el star system.

Pablo López es una persona muy sensible que plasma sus sentimientos en cada canción que compone e interpreta. Sara Carbonero es una melómana reconocida y siente predilección por las canciones de este artista, dado que ha compartido en diversas ocasiones extractos de sus letras para contextualizar cómo se encuentra. Ahora bien, este podría ser su único vínculo, pese a que muchos aseguren que Pablo López haya aceptado el encargo como supuesto amigo de ayudar a la periodista a superar los estragos de su fracaso matrimonial. Algo complicado si él mantiene rotundo que ni tan siquiera se conocen en persona.