Ortega Cano anunció que no se quedaría de brazos cruzados. El torero advirtió a Rocío Carrasco que la demandaría, un aviso que mantiene en la actualidad, de hecho, ya se ha reunido con sus abogados para que inicien las acciones legales pertinentes contra ella. ¿El motivo? Todo lo que ha dicho sobre el que fuera marido de su madre en la segunda temporada de su docuserie, donde hablaba de la supuesta mala vida que le daba el diestro y de que estuvieron a punto de separarse. «Rocío Jurado y yo estuvimos juntos durante 12 años. Nos profesamos un amor incondicional, con nuestra relación marcada por la lealtad y el respeto mutuo. Esta es la verdad y la única verdad», dice Ortega Cano en la entrevista concedida este lunes, desmintiendo así las crisis que Rocío Carrasco dice que existieron en el matrimonio formado por Ortega y Rocío Jurado.

Una vez el diestro ha sido testigo de todas las declaraciones de Rocío Carrasco, ha revelado que su intención es llevarla a juicio si así sus defensores se lo recomiendan. «Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Por ello, esta conducta llena de vileza y odio solamente puede tener una respuesta judicial. Que sea la justicia la que pongan fin a tanta mentira. He dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento que consideren oportuno», continúa el también empresario. No puede más y por ello intentará frenar que se siga poniendo en entredicho la relación que mantuvieron, así como su nombre.

Aunque todavía no ha habido contrarespuesta de Rocío Carrasco, nadie duda de que tomará su palabra y responderá a Ortega Cano tras decir que está seguro de que el tiempo le dará la razón. «Yo no era un mindundi, era un hombre de verdad y lo sigo siendo. Ella era única e irrepetible, una mujer excepcional que siempre estuvo unida a su familia. Por eso no se puede comprender lo que está haciendo y diciendo Rocío Carrasco. Estoy convencido de que su madre estará sufriendo por la maldad que está desenvolviendo Rocío. Solo vengo a decir que la verdad a veces parece en silencio, pero aparecerá. El tiempo reivindicará toda la verdad», añade Ortega en un comunicado que él mismo ha leído este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’ de viva voz.

El que fuera marido de Rocío Jurado está abierto a una posible reconciliación con ella, pero reconoce «verlo imposible». «No entiendo que una persona no se lleve con nadie. Conmigo lo puedo entender porque al final no soy un pariente tan cercano, pero… ¿Sus hijos y sus hermanos también son mala gente? ¡Me parece increíble lo que está pasando en esta familia! Veo imposible arreglarlo, aunque yo estoy dispuesto de hacerlo para que la gente no sufra y no lo pase mal», explica el torero. De nuevo, ha insistido en que sus acusaciones «son blasfemias» sobre él y su familia y que no alcanza a entender cómo ha sido capaz de llegar a el punto en el que está ahora.