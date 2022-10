Ortega Cano ha sido uno de los pesos pesados en la vuelta de Ana Rosa Quintana a su programa. El diestro tenía muchos frentes abiertos y, por fin, ha aclarado cuál es su situación sentimental: un matrimonio cerca de romperse y mucho dolor a su espalda. Ana María Aldón y él podrían poner fin a su relación tras cuatro años casados y un hijo en común, de hecho, pocos confían en una posible reconciliación. Este lunes ha reaparecido en televisión, donde ha confesado que ha perdido peso tras unos meses de intensa emoción: «Soy muy activo y me gusta hacer cosas, pero en este tema que nos ocupa me gustaría estar tranquilo porque yo sufro mucho, la verdad«.

Aunque los espectadores esperaban que confirmara su ruptura, ya que era una separación a voces, finalmente no ha sido así. «Ni yo lo sé. Ella no se comunica conmigo, ni yo con ella. Hablamos poco», comenzaba diciendo. Además, ha aclarado que no ha consultado a ningún abogado y que si por él fuera la relación seguiría adelante: «No he pensado en separación, lo más normal es que continuáramos (…) Creo que mi mujer ya no me quiere, siento decirlo. Yo a ella sí. Sigo enamorado de Ana María, totalmente». Para él este tren no ha pasado y quiere que los dos le den una nueva oportunidad a su relación, un cartucho que ha querido quemar desde un plató de televisión. «Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así», añade Ortega Cano.

La propia Ana María confirmaba el pasado fin de semana que no había vuelta atrás y que este tipo de decisiones eran cuestión de tiempo: «Tenemos que ir tomando decisiones, da igual quien tome la iniciativa, pero es algo normal». Insistió en que ahora se sentía fuerte, aunque durante un tiempo tan solo le acompañaba una tristeza que poco a poco está segura que se seguirá diluyendo. «He visto el declive y lo he visto desde hace mucho tiempo», acertaba a decir, lo que dejaba claro que el origen de su crisis no era ni mucho menos actual. Dos versiones de una misma historia que quién sabe si tendrá o no final.

Incesantes rumores de crisis

Ortega Cano ha intentado zanjar los rumores que le acompañaban desde hacía meses. La pareja desde el pasado mes de marzo hace frente a una montaña rusa de la que los medios de comunicación se han hecho eco, aunque los dos intentaban desmentir que algún día el divorcio llegara a su puerta. Si bien en un principio aseguraban que todo iba de maravilla entre ellos, Ana María Aldón fue destapando algunos problemas maritales como, por ejemplo, cuando dijo sentirse humillada y no defendida por su entonces marido. A esto se suman guerras familiares, enfrentamientos con Gloria Camila y entrevistas bomba de Gema Aldón, lo cual no hacía más que distanciar a ambas familias.