Las originales vacaciones ‘boho’ y vintage de Isabel Díaz Ayuso en Ibiza

Al igual que muchos españoles en estas fechas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho las maletas y ha partido rumbo a un lugar junto al mar para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La política ha optado por las playas de Ibiza para desconectar de su intenso trabajo como líder de los madrileños. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Lo que ha sorprendido, y mucho, es la actitud relajada y sonriente con la que se ha dejado ver en la isla pitiusa.

Díaz Ayuso, sonriente y relajada en sus días de descanso

Risueña y con un atuendo muy informal -camiseta sin mangas y unos shorts en color marrón- Díaz Ayuso se ha encontrado con la prensa gráfica en uno de sus paseos veraniegos. Lejos de mostrarse arisca o incómoda ante la presencia de las cámaras, ha respondido de manera cordial, (casi ha posado), para quienes trabajan este mes de agosto inmortalizando el ir y venir de famosos y ‘celebrities’ en las costas ibicencas.

No cabe duda que en estos días de relax, Díaz Ayuso ha logrado descansar y cambiar de aires. Ha llamado la atención su particular estilo de vestir, ‘boho chic’, con un estilo de máxima tendencia, en tejidos naturales y tonalidades tierra. Como complementos, unas gafas de sol con mucho encanto: unas Ray Ban clásicas, inspiradas en los modelos más atemporales de la firma. Y un espectacular bolso de piel trenzada de la firma Lottusse valorado en 895 euros. Un ‘outfit’ de auténtica estrella de cine para una política que también se mueve en un coche sacado de una película…

Conduciendo un coche vintage por la isla

Y es que una de las cosas que más cautivado a quienes la han visto pasear por Ibiza es el vehículo en el que se está trasladando de un lugar a otro de la isla: un precioso turismo vintage en color verde menta que ha dejado boquiabiertos a vecinos y visitantes. Se trata de una pequeña joya del automovilismo con la que, seguro, sus días de ocio están resultando un poco más glamourosos.

Según ha publicado el diario ABC, durante su estancia en Ibiza, Isabel Díaz Ayuso ha compartido mesa y mantel con al empresario Daniel Busturia, consejero de Axa y presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera. A su lado ha descubierto algunos de los restaurantes más emblemáticos de la isla.

Ha comido con Nacho Cano en un restaurante mexicano

Busturia y su esposa, Belén Herbosch, una pintora de origen belga e ibicenca, son dos rostros bien conocidos en el lugar. Ambos viven en el municipio de Jesús, cerca de Santa Eulalia. Y son asiduos a los rincones más exclusivos de la isla, y entre su círculo de amistades se encuentran los restauradores más importantes de la zona. También son muy amigos de la familia del la familia del desaparecido piloto Ángel Nieto.

Durante su estancia en la isla, Díaz Ayuso también ha comido en un restaurante mexicano junto al músico Nacho Cano, excomponente de Mecano, que tiene una casa de verano en la isla, en Sant Mateu. El pasado 2 de mayo, el artista fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Un acto en el que calificó a Ayuso como «valiente y buena presidenta».

La última vez que vimos a Isabel Díaz Ayuso convertida casi en un personaje del papel couché fue durante su entrevista con Bertín Osborne en el programa ‘Mi casa es la tuya‘. All hablaba de los aspectos menos conocidos y privados de su vida: su infancia y sus años de juventud, su familia, su novio, Alberto González o lo que piensa sobre tener hijos.

«Me ha cambiado mucho ser Presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Me he vuelto más niñera, más creyente, más atlética. He conocido a la afición del atlético que es fascinante. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona, me ha cambiado mucho», reconocía. También hacía referencia a su pareja, con la que fue fotografiada por primera vez precisamente en Ibiza. «Digo: ‘Vamos a ver mundo…. ¡Que había drones! Ha habido fotos… Y yo que me sentía tan libre y tan sola por allí!», contaba.

Prefiere no hablar de su pareja: «No es una persona pública»

Desde entonces ha sido muy cauta sobre su nuevo amor, Alberto González. Un hombre divorciado y padre de tres hijos que prefiere mantenerse en el anonimato. «No estoy muy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes», reconocía recientemente.