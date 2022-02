Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre las últimas noticias de Antonio David Flores. Según pudo saber SEMANA, este ha roto definitivamente con Marta Riesco. Este jueves, su hija, Rocío Flores, se ha reincorporado a su trabajo en ‘El programa de AR’ después de 25 días apartada del programa por su operación de pecho. Un asunto sobre el que el presentador ha compartido una reflexión con la audiencia.

«No me gustaría ser joven en esta generación», ha empezado diciendo. Haciendo referencia al paso de Rocío por quirófano, ha manifestado que esta «es una chica objetivamente guapa». Sin embargo, cree que tanto ella como los jóvenes de su edad, en especial a los que trabajan frente a los focos, tienen una «obsesión con la imagen» que les lleva a estar constantemente preocupados por su aspecto físico. «Tienen que tener la cara perfecta, la boca perfecta. Me parece una presión«, añadía. Y aclaraba: «No hablo de ella en particular».

Horas antes, Rocío Flores ha hablado ante las cámaras de su compañera en el espacio de Ana Rosa Quintana y, hasta hace poco, novia del malagueño. «Ahora hemos hablado de su relación con Marta, pero no sé si están. No quiero saber absolutamente nada de la relación que tengan, es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta«, ha espetado indignada.

«¿Y si Antonio David y Rocío Flores estaban compinchados?», se plantea Jorge Javier

En relación a esto, Jorge Javier también ha lanzado una reflexión: «¿Y si Antonio David y Rocío Flores estaban compinchados y ahora ella tiene que hacerse la sorprendida? Seguro que Antonio David y Rocío Flores tenían todo el tema de Marta Riesco preparado, y ahora la niña tiene que hacerse la sorprendida para no quedar mal, pero estoy seguro que de ya lo sabía”. Duro al referirse al ex de Rocío Carrasco, ha sentenciado: «Estamos hablando del apenado un señor que maneja la prensa del corazón y que sabía que la tita Marta había sido repudiada por Isa P”.

En lo que llevamos de semana, Jorge Javier ha hablado en varias ocasiones sobre los últimos acontecimientos dentro de los clanes Mohedano y Flores. El pasado lunes se sentó en el plató de ‘Ya es mediodía’ para lanzar un alegato a favor de Rocío Carrasco. «Ha dicho las cosas muy claras. No he entendido de Rosa Benito la incomprensión que ha tenido con el tema de la hija (Rocío Flores)», decía. «Hay cosas que son insalvables. Ahí le ha faltado… Pero ella viene de una generación de abnegación y de aguantar. Del mismo modo que hay madres que no actúan bien con las hijas, hay hijas que no actúan bien con las madres». Rosa le respondía: «Yo soy madre. Yo perdonaría todo. Eso es lo que a lo mejor no has vivido».

Jorge Javier revela la reacción de Fidel Albiac a las palabras de Gloria Camila

En su intervención en el programa de Sonsoles Ónega hacía las paces con Rosa Benito después de haberla llamado «cuñada viuda de Rocío Jurado», un término que no sentó nada bien a la ex de Amador Mohedano. También revelaba cuál fue la respuesta de Fidel Albiac al escuchar a Gloria Camila hablando de él en televisión.

«Veo a un tío súper moreno en la reunión. Yo no sabía quién era por la mascarilla. Tenía puesto ‘Ya son las ocho’, y estaba Fidel», contaba el de Badalona. «Estaba ahí, justo escuchando lo que decía Gloria Camila. La primera palabra cuando dijo lo de los inmigrantes fue, mirando a cámara: «Eso es mentira… Y con la idea de que aquí hay alguien manejando», añadía. Vio al marido de Rocíito en los estudios de Telecinco, poco antes de emitirse una de las entregas de ‘Montealto: regreso a la casa’. «Si él dice ‘nunca he llamado inmigrante a Gloria Camila’… Yo lo vi como cuando alguien dice una mentira tan grande de ti y es tan mentira que ni te inmutas».

En la actualidad, Jorge Javier compagina su trabajo en televisión con su papel protagonista en ‘Desmontando a Séneca’, que lo ha llevado de gira por todo el país y que ahora se representa en el teatro Reina Victoria de Madrid. Allí sufrió un accidente hace unos días que provocó que se tirara al patio de butacas. «Es en un momento en el que yo estoy al borde del escenario contando una cosa muy íntima, casi al final de la función. Hay un efecto que se cae un bastidor y yo escuché ese ruido que tiene que ser en el momento justo y yo pensé «joder que aquí no es»», ha recordado.

Así vivió su susto en los escenarios: «Estaba en shock»

«Veía que se me venía encima esa pedazo de escenografía y me tiré al patio de butacas oscuro… Al principio pensé que formaba parte de la obra. Después ¡Ay, dios mío! Luego te llevan los acomodadores, los técnicos del escenario.. Se nos va de las manos», ha explicado. Por suerte, todo quedó en un susto. Pero pudo haber sido más grave. «Luego me quedé en shock porque no supe hasta después de que era imposible que me hubiese caído y que me hubiese muerto. Vino un técnico y me dijo «tienes un ángel» y yo hostia, estaba en shock. Mi técnico estaba llorando».

