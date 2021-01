Chabelita Pantoja no puede frenar a su hermano, Kiko Rivera, que tiene intención de demandar a su madre, Isabel Pantoja, pero tiene una opinión al respecto y habla del dolor que esta situación le está provocando

Chabelita Pantoja se siente entre la espada y la pared. No es para menos, porque por un lado quiere evitarle sufrimiento a su madre, Isabel Pantoja, pero entiende el motivo por el que su hermano, Kiko Rivera, le está asestando los golpes más duros que ha recibido en su vida. Mientras que prefiere no mojarse demasiado para no salir mal parada de la polémica, la joven ha tenido que reconocer que mucho de lo que se ha quejado su hermano en público desde que se conociese su ruptura familiar es cierto, que ella misma ha sido testigo o que incluso fue criticada por él cuando ella misma lo puso sobre la mesa mediática. A la vez, trata de proteger a su madre, al menos en la medida que se lo permiten, porque no tiene la libertad para verla cuando desee e incluso tiene problemas para llamarla por teléfono, como así ha reconocido.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, hay un punto en el que Chabelita Pantoja no puede proteger a su madre y es en la firme intención de su hermano de emprender acciones legales contra ella ante la contundente respuesta recibida a su ultimátum de 24 horas que Kiko Rivera le plateó a su madre para recibir explicaciones y así frenar la maquinaria. El silencio fue la respuesta que la tonadillera le dio a su hijo como toda explicación, lo que ha hecho que el Dj dé un paso al frente y ya estudie cómo reclamarle judicialmente no solo el dinero que considera que le deben, sino también para saber qué movimientos se han realizado en su nombre cuando firmó un documento que abría a su madre y su tío la posibilidad de tomar decisiones sin su consentimiento, siempre según la versión del propio Kiko Rivera.

Chabelita Pantoja ha sido preguntada al respecto por los reporteros de ‘Europa Press’. Resignada con esta complicada situación que mantiene a su familia en el foco de la polémica, la joven ha opinado sobre este paso que su hermano está a punto de dar para poner el asunto de su madre en los tribunales. Además de decir cómo recibe esta noticia, Chabelita Pantoja ha reconocido que lo está pasando fatal por verse inmersa en esta trama que ha destruido su familia, una vez más, y que le ha situado en la peor de las tesituras, como también le sucede a su prima, Anabel Pantoja, de la que también habla. Vea el vídeo para conocer su opinión y cómo está de ánimos ante esta guerra que amenaza con destruir a su madre y de la que poco o nada puede hacer para salvarla. ¡Dale al play!

Vídeo: Gtres