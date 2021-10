Omar Sánchez, el marido de Anabel Pantoja, lleva días siendo protagonista de la actualidad después de que se haya publicado un vídeo en el que se habla de una supuesta infidelidad. En plena tormenta mediática, el marido de la sobrina de Isabel Pantoja ha reaparecido visiblemente tranquilo y no ha dudado en contestar a las preguntas de un reportero de ‘Sálvame’, al que le expresa cómo está viviendo este revuelo.

«No voy a hablar, de verdad. Estoy muy tranquilo», empieza diciendo con una sonrisa en el rostro. No tiene miedo a la publicación del resto de vídeos que tiene el programa sobre Omar y su salida con amigos. «Vale, que los emitan. No tengo ningún problema, estoy tranquilísimo. Yo no tengo nada que esconder, que saquen lo que quieran», ha continuado diciendo.

Omar Sánchez reitera: «Estoy tranquilo». Además, da un dato más sobre el momento que atraviesa junto a Anabel Pantoja: «Estamos felices». Antes de entrar en su casa, el marido de la colaboradora de ‘Sálvame’ va más allá: «Estoy muy tranquilo. Todo el mundo sale, se divierte, tiene amigas, tiene conocidos, tiene de todo… No tengo nada que esconder. Así que no tengo más nada que hablar. No sé con qué intención hacen esto, no voy a hablar más del tema porque me parece ridículo. Van a sacar cosas que no vienen a cuento», termina diciendo.

Omar Sánchez asegura que está «tranquilo» en pleno revuelo mediático

Por su parte, la que todavía no se ha querido pronunciar al respecto ha sido Anabel Pantoja, que se encuentra en Madrid. Desde la capital no para de compartir lo mucho que está disfrutando de los reencuentros con su grupo de amigos. La sobrinísima mostraba hace unas horas quiénes son sus personas «antibióticos», dos personas conocidas que son amigos de ella desde siempre.

Parece que los dos amigos están siendo el apoyo más increíble para Anabel en los momentos más duros. Ella ya expresó a través de su amiga, Belén Esteban, que durante la emisión del vídeo en ‘Sálvame’, sufrió más por cómo estaba la de Paracuellos del Jarama, que estaba destrozada, más que por lo que estaba viendo en televisión.

Anabel Pantoja con sus personas «antibióticos»

El miércoles decidía pasarlo con un grupo de amigos en Madrid. Con ellos se ha ido a un restaurante nuevo de la capital que estaba totalmente decorado con luces de neón. Después de cenar, Anabel Pantoja y sus amigos no han parado de compartir Stories en sus redes sociales. Anabel parecía estar muy feliz por haberse reencontrado con amigos, entre los que destacaba la presencia de Susana Molina, muy amiga de la sobrina de Isabel Pantoja. Ella es uno de los mejores apoyos y siempre que puede se reencuentra con ella para ponerse al día. Han cantado, han bailado e incluso han hecho algunos bailes en el cuarto de baño del local.

Tras cenar en el restaurante de moda de la capital, ni Anabel ni sus amigos han compartido nada de si siguió la fiesta en casa de alguno de ellos o en alguna discoteca, abiertas ya en Madrid. Aún así, para Anabel ha sido un plan que ha llegado en el mejor momento para ella. Y es que en las últimas horas han comentado desde su programa que su marido podría haberle sido desleal tras su boda en La Graciosa.

Anabel Pantoja se convertía en la tarde del jueves en protagonista de ‘Sálvame’. «Estamos haciendo historia en ‘Sálvame’. Ni iniciales ni nada. Chicha. La carne en el asador», adelantaba Jorge Javier antes de desvelar el contenido. La ‘bomba’ tenía que ver con la sobrina de Isabel Pantoja. «Se trata de una presunta deslealtad de Omar a su mujer». «Son vídeos demoledores, donde(Omar y una acompañante) se besan, se tocan en todos los lados. Hay un momento en el que se van juntos al baño, están unos 15 minutos y salen juntos. Piden mucha pasta porque tiene un valor informativo bestial», detallaba Kiko Hernández.