Unos días después de confirmarse el divorcio entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de su boda en La Graciosa, Canarias, el canario da el paso de ofrecer sus primeras declaraciones en exclusiva para SEMANA. Omar se ha dejado ver estos días por las calles de Pozo Izquierdo, donde vivía con la colaboradora de ‘Sálvame’, pero hasta ahora no se ha visto capacitado para hablar de cómo está viviendo el revuelo causado por la noticia de su separación.

Omar Sánchez se muestra rotundo y responsabiliza a Anabel Pantoja de la situación que atravesaron antes de dar el paso de dejarlo. «Anabel dejó de necesitarme a su lado», explica Omar en SEMANA, refiriéndose a la opinión que tiene sobre la drástica decisión de la sevillana de dejar la relación. Pero Omar Sánchez nos sorprende en el interior de tu revista favorita de corazón con unos titulares que no dejan indiferente a nadie. Y es que destaca que la que ahora es ya expareja ha cambiado mucho: «Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré», dice tajante.

Y ahí no queda la cosa. Omar Sánchez se atreve a decir en su entrevista más esperada que se arrepiente de haber seguido con ella. Antes de contraer matrimonio llevaban juntos más de tres años, pero ahora, cree que tuvo que dar el paso de dejarlo: «Si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubiera casado», declara.

Omar Sánchez ofrece su entrevista más esperada en SEMANA

Otro de los titulares más sorprendentes que ofrece Omar Sánchez en EXCLUSIVA para SEMANA tiene que ver con una de sus visitas a Cantora. Y es que asegura que allí ocurrió algo que supuso un punto de inflexión para su relación: «En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación».

La entrevista de Omar Sánchez era una de las más esperadas, ya que desde que se confirmara su separación de Anabel Pantoja, este ha preferido no decir nada al respecto. Ahora podrás leer sus declaraciones más rotundas en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano. Quedaba por conocerse su versión de los hechos y ahora ha dado el paso de hacerlo en este medio.

Anabel Pantoja amenaza con irse de ‘Sálvame’

Unas horas antes de que SEMANA publicara estas rotundas declaraciones de Omar Sánchez, Anabel Pantoja pasaba la peor tarde desde que es colaboradora de ‘Sálvame’. Dos semanas después de anunciar su separación deOmar Sánchez, Anabel Pantoja no soporta más la presión mediática y anunciaba su deseo de abandonar ‘Sálvame’. Al ver las noticias que daba su programa sobre un supuesto joven -un policía local canario- con el que estaría ilusionada, esta estallaba. «¡Va a ser la última! ¡Me voy del programa! Decidido y hecho, como mi separación. Lo tenía ya pensado. Si esto se convierte en una cosa… ¡Me las piro! He decidido que me voy porque no voy a soportar estar aquí«, explicaba entre gritos.