Omar Montes en su última visita a ‘El Hormiguero’ reveló su última adquisición: una casa fuera de su barrio de toda la vida. Ilusionado con la operación inmobiliaria, el cantante explicó que se había gastado todos sus ahorros y que el coste total era de casi 4 millones de euros, cantidad que, por supuesto, no es apta para todos los bolsillos. La vivienda está situada en una exclusiva urbanización de Madrid, en concreto, en Montepríncipe, una zona a las afueras de la capital, donde tendrá infinidad de comodidades.

El artista deja Pan Bendito y, aunque seguirá muy presente y seguirá visitándola, pronto se mudará a su nueva casa. Allí le esperan unos 2000 vecinos, seguridad 24 horas y estará rodeado de empresarios, deportistas y personas con alto nivel adquisitivo. Tendrá a su disposición un centro médico muy cerca, algo que sin duda es importante si se tiene en cuenta que vive con sus abuelos, y además está rodeado de zonas verdes, siendo el 30% del total zona arbolada. Además, tiene club privado, parques infantiles y muchísimos lugares para practicar ejercicio en solitario, con amigos o con sus hijos.

La mansión situada entre Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón dará un giro a la vida de Omar Montes. Queda muy poco para que el intérprete de ‘Alocao’ se convierta en un vecino más, una etapa que está deseando vivir. En la urbanización tendrá seguridad 24 horas, alarma y servicio de consejería, un centro comercial dentro y personal de limpieza de las zonas verdes y viales, entre otras cosas. Estará a 15 kilómetros de Madrid, tiempo perfecto para no estar en el bullicio y para vivir cerca del centro de la ciudad.

Cabe recordar que Omar Montes sufrió un robo en su vivienda de Pan Bendito. Le robaron más de 50.000 euros en joyas, además de sus ahorros de tres años en el año 2018. Entonces, él amenazó con represalias contra los ladrones y aseguró que los malhechores deberían de responder ante la justicia: «Se han llevado todo el dinero que llevaba ahorrando durante tres años. Más de 50.000 euros en cosas, en ropa, cadenas de oro y la Play Station de su hijo, nos han dejado sin nada (…) Que sepa el que esté leyendo esto que por mi hijo mato, y voy a llegar al final van a pasar cosas muy fuertes, te has equivocado de casa y te lo voy a demostrar».

Así ha contado Omar Montes la compra de su casa

Omar Montes sigue estando muy orgulloso del lugar del que viene y no duda en presumir de Pan Bendito, el barrio que le ha visto nacer y crecer. Sin embargo, ahora comienza una nueva etapa para él a varios kilómetros de esta zona de Madrid en la que ha residido tantos años. «La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a tuti plen, como todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor (…) Me da pena marcharme al otro lado. Entre semana sigo en Pan Bendito. Mis abuelos están flipando con la casa», ha comentado, explicando que la mudanza será progresiva.

Sobre el montante que ha tenido que desembolsar Omar Montes no lo ha dudado y ha dado una cifra y es que prácticamente se ha quedado a cero para poder tener la casa de sus sueños. «Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por lo menos 4 millones, tal y como están las cosas, no te compras nada. He comprado la casa, que era mi sueño», ha comentado.