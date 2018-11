Omar Montes amenaza tras sufrir un robo en su casa de 50.000 euros: “Van a pasar cosas muy fuertes”

Omar Montes está desesperado y esta vez la culpa no es de Chabelita, que le ha robado el corazón y le está dando la “vida mártir”, sino por culpa de otro robo, el que ha sufrido este fin de semana en su casa. Su situación económica es muy delicada en estos momentos, debido a que todos sus ahorros de los últimos tres años los tenía guardado a buen recaudo en su casa, pero tras el hurto que ha sufrido, se ha quedado a cero, sin ahorros para seguir adelante.

El cantante ha denunciado el robo en su perfil de Instagram, concretamente a través de sus Stories, donde ha confesado que “se han llevado todo el dinero que llevaba ahorrando durante tres años. Más de 50.000 euros en cosas, en ropa, cadenas de oro y la Play Station de su hijo, nos han dejado sin nada”, decía desesperado el yerno más polémico de Isabel Pantoja, con permiso de Alberto Isla, Alejandro Albalá y una larga lista de conquistas.

Para Omar Montes lo más difícil no es el dinero en sí, aunque es bastante cuantioso, sino el hecho de que a su abuela este robo le ha provocado “una crisis de ansiedad que como le pase algo, todo va sumando y quien haya sido luego va a tener que responder y yo no soy policía”, amenazaba el artista de ‘Pantera’ a quienes han pertrechado este robo.

Más adelante, Omar Montes continuó dando más detalles del robo que ha sufrido en su casa de Pan Bendito, diciendo que “me duele más la cara que va a poner mi hijo cuando le diga que le han robado la Play que todo lo que se hayan llevado mío. Y que sepa el que esté leyendo esto que por mi hijo mato, y voy a llegar al final van a pasar cosas muy fuertes, te has equivocado de casa y te lo voy a demostrar”, decía en su Instagram.

Hay cuestiones que se le escapan a Omar Montes y no solo el hecho de que los bancos previenen que un amigo de lo ajeno te robe todos los ahorros de los últimos años y que es un gran peligro presumir de dinero en redes sociales y colaboraciones televisivas. También se le pasa por alto que las amenazas de muerte suponen un delito grave, aunque sean fruto de un calentón por culpa del disgusto tan grande que se ha llevado.

La abuela de Omar Montes, Angelines, ha querido explicar lo sucedido en conversación con Emma García en ‘Viva la Vida’: “He ido esta mañana donde Omar y me encuentro que está todo el suelo revuelto. Vino la policía, todos los cajones abiertos, la caja donde tenía el dinero estaba tirada. A mí me han tenido que atender, porque me he puesto muy nerviosa. Lo único que no se han llevado son las cazadoras de Omar, pero la casa está reventada”.

