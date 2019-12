Omar Montes no olvidará nunca la Navidad del año 2019. No solo porque la pudo compartir con dos de las personas más importantes de su vida, sus abuelos, sino porque la pasó en uno de los rincones más conocidos y a su vez desconocidos de España, Cantora, la casa de Isabel Pantoja. Hasta allí llegó el cantante el pasado 24 de diciembre junto a sus abuelos para cenar junto a la tonadillera, Kiko Rivera, y el resto de la familia Pantoja.



Como pasa con todo, la estancia del cantante en Cantora ha llegado a su fin y este jueves ya regresado a Madrid para continuar con su vida y su rutina. Un viaje que ha vuelto a hacer acompañado de abuela y su abuelo, que ha sorprendido lucieron una camiseta y una gorra del merchandising de Omar. Junto a ellos, una misteriosa joven morena cuya identidad no se conoce y que, sin embargo, parece ser bastante cercana a la familia pues caminaba agarrada del brazo de la abuela de Montes.

Si bien el artista no ha querido desvelar ni cómo se lo ha pasado en Cantora, ni qué han comido ni cómo se han llevado sus familiares con Isabel Pantoja, sí que ha querido mandar todo un mensaje a sus seguidores: «si queréis a vuestra familia tenéis que ponerme a mí para reyes. Si no me ponéis a mí como regalo de reyes este año, es que no sois buenos hijos». Un mensaje que ha acompañado de un curioso consejo: «decidle no a las drogas y sí a mis besos».

Aunque han sido unas navidades inolvidables, Omar Montes tiene todavía por delante otra fecha importante, Nochevieja, en la que volverá a reunirse con sus seres más queridos para despedirse de un 2019 que le ha tratado bastante bien y darle la bienvenida a un 2020 al que seguro tiene muchas buenas que pedirle.