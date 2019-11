Nunca sabes por dónde puede salir Omar Montes pero lo que nadie esperaba es que desvelase todo un bombazo: va a pasar la Navidad en la finca de Cantora junto a Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Así, como suena. El cantante ha estado grabando su nueva canción junto a Ana Mena en la sierra de Navacerrada (Madrid) y allí ha dado todos los detalles de una noticia que escocerá (y mucho) a Chabelita Pantoja y a su novio Asraf Beno.

Cuando se le pregunta por cómo afronta la Navidad y qué planes tiene, Montes sorprende a todos: «Estaba antes hablando con Kiko que me llamo, y me dijo que fuera a pasarlas con él y con Isabel. Le dije que sí, que yo me llevaría a mi familia. Nos iremos todos a Cantora». Así pues, las puertas de la sede familiar de los Pantoja se abre de par en par para recibir a Omar Montes y a los suyos.

 

¿Se imaginan al exnovio de Chabelita sentado en la mesa los días de Nochebuena o Nochevieja y brindando por el nuevo año? Será sin lugar a dudas uno de los momentazos del año. Lo que parece seguro es que a la hija de Isabel Pantoja no le hará nada de gracia este jaque mate definitivo del que fuera su pareja. No obstante, el propio Omar asegura que «mantengo buena relación con todas mis exnovias».

Con esta invitación, Kiko Rivera demuestra que Omar es para él como un hermano. No dejan de dedicarse piropos mutuamente y en los actos que coinciden se dedican besos y abrazos por doquier. Ahora compartirán las comidas y cenas de Navidad en Cantora, pero el mayor interrogante está en saber si Chabelita también formará parte de la mesa, toda vez que parece haber limado asperezas con su madre. En pocas semanas saldremos de dudas.