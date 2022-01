Olga Moreno está destrozada, sin embargo, intenta mostrar una imagen de fortaleza frente a las cámaras. Justo cuando cree que no hay reporteros a su alrededor, no puede evitar derrumbarse y llorar ante aquellos con los que tiene una excelente confianza. SEMANA publica ahora en exclusiva fotografías en las que se puede ver a la hispalense desbordada por la situación mientras habla con Rocío Flores en un coche. A partir de este miércoles podrás ver si corres a tu kiosco y compras el último número de SEMANA, la secuencia completa de imágenes en la que Olga se muestra rota. Aunque su relación con Antonio David Flores terminó hace meses, tanto ella con su entorno pensaban que se terminarían reconciliando. Una segunda oportunidad que no ha llegado y que Antonio David rechazó al confirmar su relación con Marta Riesco.

Olga Moreno se desahoga solo con las personas que sabe que no le fallarán, entre otras, su familia más directa. Rocío Flores ha sido para ella siempre un hombro en el que apoyarse y, además, la entiende mejor que nadie, y es que para ambas el romance entre Marta y Antonio David ha sido un jarro de agua fría. Fue la propia Olga la que confirmó que ni Rocío ni tampoco ella sabían nada acerca de la relación entre la periodista y el excolaborador de televisión, aunque sí «intuían ciertas cosas». Las dos necesitan tiempo para digerir los últimos acontecimientos, a pesar de que Antonio David se muestre ahora arrepentido por no haberse sincerado a tiempo. «No sabes si realmente a la hora de hablar dentro de todas esas conversaciones que hemos tenido es necesario tener que explicar si vas a iniciar tu vida con otra persona. Porque igual eso es hacer mas daño. Ahora a toro pasado debería habérselo dicho y me arrepiento de no haberlo hecho«, comentó él en su canal de Youtube.

No es el único dato llamativo de las últimas horas. SEMANA ha podido comprobar que Marta Riesco y Antonio David Flores han dejado de seguirse en el universo 2.0. La ruptura en redes sociales es un hecho, lo que refleja que su relación sufre ya fisuras e incluso que podrían haber roto. A pesar de que ninguno ha querido dar fechas públicamente de cuándo comenzó todo entre ellos, lo cierto es que pronto empiezan los rumores entre la pareja. Precisamente hace unos días estos se multiplicaron cuando Antonio David no durmió en casa de Marta Riesco cuando viajó a Madrid, de hecho, se alojó en un hotel que ya le era familiar. Muchos colaboradores de Mediaset suelen dormir allí, lo que habría facilitado un encuentro con personas de su pasado.

Estas fotografías en las que Olga Moreno se ‘desnuda’ ante su peor momento son solo parte de lo que podrás ver si compras la revista SEMANA. Además, en nuestro medio podrás descubrir todas las claves del acuerdo de divorcio entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin; todos los datos de Ainhoa Armentia, la mujer de la que todo el mundo habla y las imágenes de Carlota Corredera junto a su marido que derriban los rumores de crisis.

