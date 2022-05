Olga Moreno vuelve a SEMANA este miércoles para contarnos en primera persona qué ha supuesto la docuserie de Rocío Carrasco para su familia. «A mi familia la han destrozado», dice rota la expareja de Antonio David Flores. ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ supuso un antes y un después para cada uno de los miembros de los Flores, de hecho, desde su emisión ya nada ha vuelto a ser lo mismo para ninguno. Su matrimonio está roto, él ha rehecho su vida con Marta Riesco y los ánimos están más turbios que nunca, por lo que hay muchas cuestiones que aclarar. En una entrevista exclusiva que, de nuevo, dará mucho que hablar en programas de televisión y diferentes medios de comunicación, Olga Moreno se confiesa y lo hace a corazón abierto. Justo una semana después de que viera la luz la primera entrega de una charla cuya duración excedió las dos horas, se publica la segunda.

La hispalense en el interior de nuestra revista repasa sus últimos meses junto a su todavía marido y habla de cómo se ha comportado Antonio David en la intimidad durante los 22 años que han formado una familia. Por primera vez, la empresaria cuenta, entre lágrimas, cómo se encuentra al malagueño cuando regresa de ‘Supervivientes’, no solo con ella, sino en su día a día, el cual se paró el seco tras su despido. Al parecer, cambió de la noche a la mañana hasta tal punto que ni siquiera quería salir de casa, situación que Olga Moreno explica con detalle en SEMANA a partir de este miércoles. Tras mucho tiempo sin querer hablar, Olga Moreno se muestra disgustada y dolida casi a partes iguales.

Si corres a tu kiosco o te descargas la versión online y adquieres el último número, debes saber que Olga de nuevo demuestra no tener pelos en la lengua y responde a la gran duda de si en alguna ocasión ha tenido arrebatos de firmar el divorcio. Meses después de que Olga y Antonio David pusieran punto y final a su historia de amor, aún no han firmado los papeles ante un notario, un asunto sobre el que hablamos con Olga Moreno en SEMANA. Además, nos aclara cómo se ha tomado su familia, a la cual estaba muy unida Antonio David, todo lo sucedido y una vez más es preguntada por Marta Riesco, quien, por cierto, también se encuentra en la Feria de Abril esta semana, al igual que ella.

Un día antes de que la entrevista de Olga vea la luz en SEMANA, el colaborador se ha convertido en noticia debido a su victoria en la batalla que mantenía con La Fábrica de la Tele y es que les denunció para que un juez decidiera si existía no despido nulo y daños morales. El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la productora de ‘Sálvame’ a pagar al que fuera colaborador de su programa más de 182.000 euros, triunfo judicial que él y sus abogados han celebrado.

Su primera entrevista en SEMANA

La pasada semana Olga Moreno fue la auténtica protagonista con unas declaraciones que han resonado en nuestro país. «No me merezco lo que me ha pasado», «He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra» o «Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación» son solo algunos de los titulares que la ex de Antonio David ha dado en su entrevista más esperada.

Eso sí, en el último número de SEMANA no solo publicamos la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno, sino también la guerra abierta que mantienen Marta Riesco y Rocío Carrasco por una polémica llamada sobre la que ambas tienen versiones contradictorias, el gran homenaje de Tana Rivera a la duquesa de Alba y Carmina Ordoñez o una entrevista al actor Antonio Velázquez en su casa.

