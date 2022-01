Malas noticias para Nuria Roca. La colaboradora ha dado positivo por coronavirus. Por este motivo se ha visto obligada a quedarse confinada en casa. Y no ha podido ir a trabajar a ‘El Hormiguero’. En su lugar lo ha hecho su marido, Juan del Val, quien ha explicado que está tomando las medidas pertinentes para evitar contagios en casa: «Hace cinco días que no la veo», ha dicho.

La valenciana ha confesado a través de las redes que se ha tomado con resignación su encierro voluntario. «Pues por aquí me voy a quedar un rato», ha señalado. «Realidad que hay que afrontar… compromisos que hay que suspender… proyectos que hay que retrasar… trastornos que ocasionas a taaaanta gente… Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden. ¡Cuídense! ♥️».