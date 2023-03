Nuevo giro de tuerca: los extraños movimientos de Pablo Marqués con la novia de Jota Peleteiro

Este fin de semana Jessica Bueno se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social. ¿La razón? El ataque público de su ex, Jota Peleteiro, quien en sus redes sociales ha cargado contra ella y contra Pablo Marqués, quien ha dado por hecho que es su nueva ilusión. Tras tildar a ambos de 'mantenidos', el emprendedor y ex de Lara Dibildos le ha respondido públicamente: "No conozco a la persona que ha publicado esto story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento". Pues bien, solo unas horas después, se han filtrado los extraños movimientos que ha hecho Pablo con la novia de Jota Peleteiro, a quien, casualidad o no, habría dedicado varios 'me gusta' y para muestra un botón. Tal y como se puede ver en la imagen que te ofrecemos a continuación, ha estado pendiente de ella y le ha hecho saber que su opinión de varias fotografías publicadas.

En una cuenta de Instagram llamada 'La hija del pan' se puede ver que, al menos hasta en cuatro fotografías, Pablo Marqués ha dado like a Miriam Cruz, la pareja de Jota Peleteiro. Fotos recientes o que no lo eran tanto que han llamado la atención de este joven que se quiere desmarcar de la polémica vivida entre Jota y Jessica Bueno. Él, por su parte, no ha querido confirmar si tiene algo especial con Jessica Bueno, aunque lo que es indiscutible es que se conocen. Han compartido tiempo y espacio en el País Vasco, donde han sido vistos en un restaurante y paseando por sitios recónditos, planazo del que la sevillana ha compartido algunas fotos en el universo 2.0 y del que disfrutaron con la compañía del otro.

'Me gustas' que han desaparecido

Aunque no es lo único llamativo y es que estos 'me gusta' han desaparecido de la Red por completo. Ya no quedan ni rastro de estos gestos que, quizás, él sabría que darían que hablar y que Pablo Marqués ha querido dejar atrás. Lo que quizás no esperaba es que alguien se daría cuenta de este detalle y publicaría la prueba antes de que él quisiera eliminar cualquier rastro de ello. Si Jessica Bueno lo sabe o no, todavía es una incógnita. Un giro de tuerca que pocos comprenden y del que se desconoce su origen, ya que, aunque el mundo es un pañuelo, no se entiende este interés hacia dos mujeres que, por cierto, no se llevan nada bien.

La novia de Jota Peleteiro avivaba la guerra con Jessica Bueno publicando una frase que no pasaba desapercibida. "El lobo siempre será malo si solo escuchamos a caperucita", escribió, dejando clara así su opinión sobre la madre de los hijos de Jota. De este modo, apoyaba a sí la reacción de Jota, que en su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que aparecía su ex junto a Pablo Marqués: "Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines. ¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno?", escribió. Cabe recordar que desde que se anunciara la separación de ambos, los dos se han lanzado indirectas en sus redes, las cuales de manera inevitable copaban titulares.