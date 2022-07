En enero de 2021, Carlota Corredera aparecía en el desaparecido ‘Volverte a ver’ para darle una sorpresa a uno de sus mejores amigos, David. La gallega sorprendía a todos y revelaba que su editora le había dado luz verde para hacer una segunda parte de su libro de feminismo, ‘Hablemos de nosotras’, y le pedía al periodista que se embarcara nuevamente con ella en esa aventura. Pero, ¿en qué ha quedado ese proyecto? SEMANA conoce la respuesta.

SEMANA se ha puesto en contacto con la editorial del libro de Carlota Corredera, Grijalbo, para conocer de primera mano en qué ha quedado este proyecto que ella misma anunció a principios de 2021. Tras llamadas continuas al departamento de comunicación de la editorial, en las que no hemos obtenido respuesta, esta revista ha podido conocer por otras fuentes de la editorial que no está previsto que este tercer libro de Carlota Corredera (el segundo sobre feminismo) vea la luz de forma próxima. «No hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses”, cuentan fuentes de total solvencia a esta revista. Previamente, SEMANA se puso en contacto con la periodista para conocer de primera mano su versión y esta aseguró que «no puedo contar nada».

No se sabe a ciencia cierta cuándo volverá Carlota Corredera a la pequeña pantalla, aunque sí es verdad que hace unas semanas aseguró que está centrada en sus próximos proyectos. Esto casaría con el as en la manga que guarda. Antes de abandonar el programa de Telecinco, ella y su marido, Carlos de la Maza, crearon «Alalba Audiovisual», una productora con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en la que aportaron 22.000 euros de capital social al fundarla. Lo que está claro es que la presentadora está exprimiendo al máximo sus vacaciones para así poder desconectar de todos estos años de estrés.

Celebra su cumpleaños en medio de su desconexión para recargar pilas

A finales de marzo, tras 13 años trabajando en ‘Sálvame‘, Carlota Corredera se despedía de la audiencia y lo hacía prometiendo volver muy pronto a la pequeña pantalla. Desde su adiós, la presentadora está aprovechando para recargar pilas en sus eternas vacaciones y liberarse así de todo el estrés que ha acumulado en los últimos años. El pasado 21 de julio, la gallega celebraba su cumpleaños y lo hacía rodeada por los suyos y recibiendo un sinfín de mensajes de cariño.

En su día más especial, la gallega quiso celebrarlo en la mejor compañía y disfrutando del segundo concierto de Rosalía en el Wizink Center de Madrid. Una cita muy especial de la que hizo partícipe a todos sus seguidores. «Aquí estamos tus Motomaris«, escribía. Lo cierto es que la presentadora está disfrutando a lo grande de estas merecidas vacaciones y lo está aprovechando también para visitar varios rincones del mundo, como Grecia, Sicilia y Palermo.