El cambio físico de Tamara Falcó a sus 39 años ha sido espectacular. En especial, llamaron la atención unas imágenes de la hija de la reina de corazones el mes de febrero, pues en ellas lucía unos marcados abdominales con los que dejaba claro que había ejercitado su cuerpo como nunca. La diseñadora de ropa posaba en bikini, pero no ha sido hasta meses después cuando ha revelado cuál es su secreto para haber conseguido una metamorfosis de tal magnitud. De manera inesperada y ante el comentario de una seguidora que le pedía consejo públicamente, Tamara ha respondido en su Instagram acerca de cómo ha logrado conseguir su peso ideal. Eso sí, antes de nada ha querido dejar claro que no es una profesional y que lo más importante de todo es no rendirse y tampoco cejar en el intento.

«¿Cómo has conseguido adelgazar?», le escribe una follower, cuestión a la que Tamara Falcó ha contestado convirtiéndose así en asesora improvisada de este tipo de cuestiones. «Es una pregunta compleja que me hacéis muchas y la verdad es que un sobrepeso se puede deber a muchas situaciones distintas…Yo no soy médico entonces no me atrevo a aconsejarte, lo que si te digo es que yo no paré hasta lograrlo, aunque tuviera altibajos y siempre en manos de profesionales. Ánimo que tú puedes. Mira…yo he bajado», le dice la hija de Isabel Preysler. Y es que eran muchos los comentarios que Tamara Falcó recibía en sus redes sociales en relación a este asunto, por lo que la joven ha querido gritar a los cuatro vientos que el factor más importante es la voluntad.

Pero ¿cuál es su historia y en qué momento ha tenido Tamara que batallar contra kilos de más? Todo sucedió en el año 2016 cuando tras un tiempo retirada de la vida pública, reapareció con una imagen distinta debido a una enfermedad llamada hipotiroidismo, la cual, en su caso, había provocado un aumento de peso. La empresaria posó en un photocall con un vestido rosa de terciopelo que evidenciaba sus curvas, un instante en el que aprovechó para confesarse sobre ello. «Me afectó bastante al principio, pero he aprendido a apreciar las curvas femeninas», dijo entonces.

Estaba segura de sí misma, algo que era palpable en la actitud que mostraba frente a las cámaras. «Por tener el apellido Preysler, puede que te exijan más físicamente, pero a mí eso me da exactamente igual. No voy a hacer las cosas por lo que piensen otros», espetó. Pero poco después recurrió a expertos para volver a su peso anterior. Tanto nutricionistas como entrenadores personales ayudaron a Tamara Falcó a recuperar su figura, no obstante, cuando verdaderamente ha aprendido a alimentarse ha sido gracias a ‘MasterChef Celebrity’, espacio culinario que logró vencer gracias a su destreza en los fogones.

Tamara Falcó trata de seguir con su vida healthy practicando, por ejemplo, algunos deportes o rutinas como el Yoga con prestigiosos profesores en su casa, tal y como se puede ver en algunas imágenes que publica la propia Tamara en su red social. Y es que Tamara ha descubierto la importancia de esta disciplina que siguen otras famosas como Paula Echevarría o Ariadne Artiles hace algunos meses, ya que la ha enseñado, entre otras cosas, a respirar.