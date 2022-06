Laura Matamoros está en plena adaptación. Después de confirmar su ruptura con Benji Aparicio, la hija de Kiko Matamoros ha tomado la mejor de las posturas. Y es que no se ha quedado encerrada y está haciendo más planes que nunca. El deporte está siendo clave para superar este momento personal. No solo sigue acudiendo a una entrenadora personal todas las semanas, también la hemos visto acudir a clases de golf, un deporte que va dominando cada vez más. Pero esto no es lo único. Ahora la joven ha querido apuntarse también a clases de tenis. «Primeras clases», ha escrito ella hace unas horas desde una pista, donde tiene a un profesor solo para ella.

La ‘influencer’ se ha apuntado ahora a clases de tenis