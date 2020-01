6 "Si yo me hubiera enterado antes, seguiría viva"

«Fue terrible porque si yo me hubiera enterado antes, hoy estuviera viva. Ella por no molestarme no me llamaba. Llevaba dos años sangrando y no me había dicho nada. Me quedé muerta. No voy a decir el nombre del ginecólogo porque lo hizo muy mal y nunca la controló. Ahí mi exmarido se portó muy bien, como se portó con mi hermana no se me va a olvidar nunca», decía entre lágrimas.