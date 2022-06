Este martes por la noche, María José Campanario daba a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con Jesulín de Ubrique. Ingresó esa misma mañana pero conocimos su ingreso ya a última hora de la tarde. Tan solo unas horas después de que se conociera que la odontóloga había sido ingresada en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera, la mujer del torero traía al mundo a un varón del que ahora hemos conocido su nombre. Poco a poco se van conociendo nuevos datos del bebé recién nacido. Aunque en un primer momento se había dicho que el nombre del pequeño sería de Humberto, haciendo así homenaje al padre del torero, finalmente no ha sido este el nombre por el que se habría decantado el matrimonio.

Tal y como ha adelantado este miércoles en la tarde ‘Sálvame’, el nombre que habrían elegido Jesulín de Ubrique y María José Campanario sería el de Hugo. Un nombre más moderno que el de Humberto, algo que han aplaudido los colaboradores del programa. Además, hemos conocido nuevos datos del recién nacido que hasta ahora no se conocían: el bebé pesó 3.100 kilogramos y nació por cesárea. Además, se parecería al hermano mayor de Jesulín de Ubrique, que precisamente sí que se llama Humberto.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique han sido muy discretos durante el embarazo

La pareja se ha mantenido muy discreta sobre su embarazo. De hecho, son contadas las imágenes que hay de la pareja durante estos nueve meses, aunque SEMANA os pudo mostrar en exclusiva las primeras fotos de Campanario tras conocerse su embarazo. Desde el primer momento, Jesulín de Ubrique comentó que prefería un varón, porque ya tiene dos niñas. Ahora, sus deseos se han hecho realidad. De momento, los felices papás no se han pronunciado públicamente de este dulce momento por el que están atravesando. También se desconoce si los hermanitos del recién nacido han acudido al hospital para conocer a su nuevo hermanito. Aunque no sería de extrañar que no fuera así, ya que la pareja quiere pasar este momento de la forma más discreta posible por lo que el hecho de que se presencie o Julia Janeiro o la hija que tiene con Belén Esteban podría acaparar muchas cámaras.

Se desconoce cuando le darán el alta a María José Campanario y si posará ante los medios a las puertas del hospital con su bebé antes de poner rumbo a Ambiciones. La pareja sí que lo hizo en las ocasiones anteriores, con sus dos hijos mayores, Jesús y Julia Janeiro. Sin embargo, en los últimos años el matrimonio se habría mostrado con un perfil bajo y alejados de la crónica social.