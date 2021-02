¿Aparentemente todavía está bien que en 2021 alguien especule y comente sobre la forma del cuerpo de una mujer cuando quiera?», ha señalada a través de sus redes sociales.

No está embarazada. Natalie Portman ha zanjado de una vez por todas con los rumores que apuntaban a que podría estar esperando un bebé. La actriz lo hacía de forma tajante: ¿Aparentemente todavía está bien que en 2021 alguien especule y comente sobre la forma del cuerpo de una mujer cuando quiera?», ha señalada a través de sus redes sociales.

Además, lanzaba un mensaje a la publicación que había iniciado este rumor: «Hazlo mejor», añadía. El pasado jueves, el portal ‘Page Six’ compartió un artículo en el que se fijaba en la tripita de la intérprete que está actualmente filmando su último trabajo, ‘Thor: Love and Thunder’. De forma inmediata, la intérprete, de 39 años, terminaba con las especulaciones en su perfil de Instagram. «Oye, no estoy embarazada», ha aclarado.

Una orgullosa mamá

Natalie Portman ya es madre de dos hijos, Aleph, de 8 años, y Amalia, de 3, fruto de su matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied con quien se dio el «sí, quiero» en 2012 en el marco de una boda secreta. Se casaron por el rito judío en una residencia privada situada en California donde estuvieron rodeados tan solo por sus familiares y amigos más íntimos. Cabe recordar que la pareja inició su romance durante el rodaje de la película ‘El cisne negro’.

Siempre discreta en cuestiones personales, sorprendió el pasado Día de la Madre compartiendo una tierna imagen junto a sus pequeños con quienes se deshacía en besos y carantoñas. Una de las estampas más personales que ha publicado hasta la fecha donde se mostraba totalmente orgullosa de su familia.

En más de una ocasión se ha pronunciado sobre su faceta de madre, sin duda su papel más especial, y lo ha hecho en las diversas entrevistas que ha dado hasta la fecha. Así aseguraba que era su vida familiar cuando no rodaba una película, lo hacía en declaraciones a ‘The New York Times Style Magazine’: «Estoy casi exclusivamente con mi familia, así que mis tareas tienen que ver con la escuela, preparar la comida, organizar juegos…».

Mientras que en la revista francesa ‘Madame Figaro’ subrayó que su vida familiar estaba por encima de todo lo demás: «Comparado con la felicidad de una vida familiar de éxito, el resto es prácticamente superficial».

En 2013, en el diario británico ‘The Telegraph’, explicó cómo había afrontado el profundo aprendizaje que supone esta etapa de la vida: «Lo más importante que he aprendido es que la maternidad es una experiencia totalmente diferente para cada persona. Algunas personas amamantan hasta que sus bebés tienen 5 años y otras no lo hacen en absoluto. No hay reglas sobre lo que significa ser feminista o una buena madre. Para algunas, será correcto volver al trabajo. Para otros, será correcto dejar de trabajar por completo». Asimismo subrayaba que no existían reglas establecidas para la maternidad: «Quiero decir, aparte de no lastimar a tu hijo».