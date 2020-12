Natalia Rodríguez ha anunciado la ruptura con su novio, el futbolista Álex Pérez, después de 13 años de relación. Habla de su dolor y cómo afronta esta etapa

Este 2020 ha sido un año especialmente convulso para todos y tenemos todas nuestras esperanzas puestas en el próximo año que está a puntito de comenzar. Eso sí, no todos podrán hacerlo con las mismas ganas y las mismas fuerzas, dado que lo que ha quedado por el camino en estos fatídicos meses nos marcarán a la hora de dar los primeros pasos del 2021. Más allá del coronavirus, Natalia Rodríguez, la cantante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha tenido que decir adiós al hombre con el que había compartido sus últimos 13 años de vida y es que la cantante acaba de dar a conocer que ha roto con el futbolista Álex Pérez.

Suele decirse que “año nuevo, vida nueva”. Para Natalia Rodríguez así será, ahora que comenzará este 2021 estrenando soltería y con ganas de comerse el mundo, aunque se encuentre en un momento doloroso del que aún debe recomponerse. Una ruptura, sea quien sea el que tome la decisión, es difícil de asimilar, dado que ambas partes deben examinar sus vidas y ver en qué punto vital se encuentran, antes de comenzar su camino por solitario. Un proceso que podría haberse realizado ya en la intimidad, dado que los rumores de ruptura en la pareja llevan ya tiempo sonando con fuerza y no ha sido hasta ahora cuando Natalia se ha armado de valor y se lo ha confesado a sus seguidores.

“Mi canción favorita decía que ‘nada es para siempre…’ y no lo quería creer. Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos, nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder, pero la vida es así y después de 13 años, nuestros caminos se han separado”, comenzaba a explicar Natalia su ruptura de Álex Pérez, quien fuese integrante de la cantera del Real Madrid, para después militar con camisetas como la del Nàstic o el Albacete.

Natalia no ha querido quedarse en el mero anuncio de su ruptura sentimental de Álex Pérez, sino que también ha querido dar a conocer el ánimo con el que afronta esta nueva etapa en su vida: “Para mí no es nada fácil escribir estas palabras, pero quería hacerlo. Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte, pero todo muy poquito a poquito, ya que está siendo difícil y me duele”, reconoce la cantante, que pese a los problemas irreconciliables que se ha topado con su expareja, sigue reservándole un hueco destacado en su historia vital: “Siempre estará en algún rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante”.

El anuncio de Natalia de que ha roto su noviazgo con Álex Pérez tras 13 años de relación ha pillado a muchos por sorpresa, mientras que otros han visto confirmadas sus sospechas. La ausencia de fotos de la pareja y de comentarios entre ellos hacía despertar el interés de sus fans, que ya venían pensando que algo no andaba bien entre ellos. Así, una oleada de comentarios ha llenado la foto de Natalia Rodríguez de mensajes de ánimo para afrontar con valentía esta nueva etapa. Sin embargo, un mensaje destaca por encima de otros, el de su amiga y compañera de ‘Operación Triunfo’, Chenoa, que ha querido dejarle claro que siempre estará ahí para lo que necesite: “Te agarro fuerte la mano, como hice hace 20 años. Te quiero”. Una declaración de intenciones por parte de Chenoa, que quiere que su amiga tenga la fortaleza suficiente como para afrontar este nuevo rumbo que toma su vida, con la certeza de que no estará sola en su camino, aunque ahora le toque recorrerlo sin pareja.

Por el momento, quien no ha querido hacer declaraciones al respecto ha sido el futbolista Álex Pérez, que ha preferido dar la callada por respuesta y no dejar constancia pública de su ruptura en las redes sociales. El deportista ha dejado que sea Natalia la encargada de anunciar la mala noticia a sus seguidores y de mostrar el dolor que esta decisión le está provocando, sin llegar a dejar claro quién dio el primer paso para disolver su unión o si, por el contrario, fue de mutuo acuerdo.

Atrás quedan esas imágenes de amor que adornaban las redes sociales de la pareja. Fue a principios del 2020 cuando Natalia Rodríguez publicaba una romántica estampa de ella con su novio. Le felicitaba por su 35 cumpleaños a la vez que le declaraba su amor incondicional, el cual quedaba claro a través de la bonita fotografía elegida para el momento. “¡Y pensar que solo tenías 22 añitos cuando empezamos! Y hoy celebramos tus 35 años. Éramos unos niñatos que hemos crecido juntos, nos hemos ido conociendo, hemos ido madurando y nos hemos dado cuenta de que, aunque pasen los años, no podemos estar el uno sin el otro”. Ahora, parece que tanto Natalia como su ya exnovio han aprendido a andar sin contar con el apoyo del otro y comenzar una nueva vida, ahora ya como solteros.