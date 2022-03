Nagore Robles es una de las caras conocidas de los platós de los programas de Mediaset. La colaboradora de televisión ha conseguido convertirse en la comentarista de los ‘realities’ de la cadena más reconocida. Esto le ha permitido, además, ser una de las personas más seguidas en Instagram, donde tiene más de 1,3 millones de seguidores. Con ellos ha querido hacer una ronda de preguntas y respuestas, donde se ha mostrado de lo más sincera.

Una de las personas que le ha querido preguntar se ha interesado por conocer la opinión de Nagore acerca de qué presentadoras de televisión son sus favoritas. Aunque podríamos pensar en un primer momento que no iba a añadir a su lista a su expareja, Sandra Barneda, esta ha dejado claro que entre ellas no hay ningún problema.

A pesar de que su relación se acabó hace ya unas semanas, Nagore y Sandra guardan buen recuerdo de todos los años que han estado juntas. Tanto es así que siguen respetando el trabajo de cada una de ellas e incluso lo admiran. Para Nagore una de las mejores presentadoras de televisión es Sandra y ha dejado constancia de ello en este Stories.

Para Nagore, Sandra Berneda es una de las mejores presentadoras

Entre ellas sigue reinando la buena sintonía a pesar de que han tomado la decisión de empezar caminos por separado. Pero no es la única presentadora que le cae bien a Nagore. Y es que ha desvelado que también se lleva muy bien con Emma García, con Ana Terradillos, Mercedes Milá, Toñi Moreno y Lara Álvarez. Ha querido dedicar también unas bonitas palabras a Lydia Lozano que, aunque no es presentadora de televisión, es una de las colaboradoras más veteranas.

En cada uno de los platós que coinciden, Nagore y Lydia muestran lo bien que se llevan. Eso ha llevado a un seguidor a preguntarle por ella y por la relación que mantienen ambas. «Es una de las mejores compañeras con las que he trabajado», declara la colaboradora de televisión junto a una foto en la que aparece junto a Lydia.

Está muy unida a Lydia Lozano, con la que no coincide mucho

Separarse de Nagore no ha sido fácil para Nagore, que hace unos días explicaba cómo estaba viviendo esta nueva etapa en su vida. «Os diré que estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma. Todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo, no hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño«, aseguraba Nagore.

Para superar esta etapa está siendo fundamental la ayuda de su terapeuta, a la que visita con asiduidad. «Yo también hago terapia y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todos me recordáis como una persona con muchísimo carácter, muy nerviosa y creo que es más que evidente el cambio que he dado. Sin terapia no lo hubiera conseguido, ha sido necesario conocerme, conocer mis luces y mis sombras honestamente para aceptarme, para cuidarme, para quererme y para anticiparme en momentos en los que iba a romperme o a explotar, por ansiedad, por situaciones de estrés que me pasaran en la vida, por la familia, el trabajo, la infancia, el amor, el desamor…», comentó en una ocasión.