Rosa Olucha ha mostrado su apoyo a su marido, Santi Millán, desde que se filtrara un vídeo íntimo junto a otra mujer. Le ha defendido, ha recordado que es un delito su divulgación y ha aclarado que ella se encuentra bien, unas palabras que dejan clara su postura. Sin embargo, ahora ha dado un paso más y es que se ha presentado en las grabaciones de ‘Got Talent‘ junto a él, gesto con el que demuestra que su matrimonio no se ha resquebrajado tras el escándalo. Una semana después de que el presentador de televisión se convirtiera en el foco de atención su mujer le demuestra que está ahí para lo que necesite. La productora se ha dejado ver entre bambalinas y no ha dudado en fotografiarse fuera de cámaras con trabajadores del programa, tal y como demuestra la imagen que te ofrecemos en este artículo.

(Noticia en elaboración)