Muere Laura Boyer, la hija mayor de Miguel Boyer y Elena Arnedo

Laura Boyer, la hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, ha muerto este jueves por la noche su casa de El Viso, en Madrid, como consecuencia del cáncer que padecía. Tenía 57 años y era madre de cuatro hijos. Ha sido su hijo mayor quien ha comunicado la noticia de su fallecimiento, tal y como ha adelantado 'Vanitatis'. De perfil bajo, su vida ha pasado completamente ajena a la prensa del corazón, de la que su padre fue protagonista durante décadas tras su matrimonio con Isabel Preysler. Y es que tanto ella como su hermano Miguel nunca quisieron ser personajes públicos y evitaron a toda costa el foco mediático. Siempre discreta, lo que más llamó la atención de su biografía es que apenas tuvo relación con su hermana, Ana Boyer.

Laura Boyer era licenciada en Economía. También estudió Fotografía y Dirección y Guión Cinematográfico. Con apenas 20 años contrajo matrimonio con apenas veinte años. Su padre fue el padrino del enlace religioso, aunque se dice que entonces la relación con Miguel Boyer empezaba a decaer. El que fuera ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González ya se había separado su madre, la doctora Elena Arnedo, y había iniciado una nueva relación sentimental con Isabel Preysler. Al parecer, -y del mismo modo que ha pasado con los hijos de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa- a los hijos que tuvo Miguel Boyer con su primera esposa nunca les gustó demasiado la filipina. Esta marcó las distancias con ellos desde el principio de su affaire, con lo cual las relaciones familiares pronto se vieron cortadas. "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", confesaba ella misma en una de sus escasas declaraciones a los medios.

Dicen quienes la conocían bien que pasó los peores años de su vida cuando se sucedieron tres muertes de las personas más importantes de su vida. El 29 de septiembre de 2014 falleció su padre como consecuencia de una embolia pulmonar. Poco después, las diferencias con el clan Preysler se hicieron más que palpables. "Yo he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada, me lo habrían comentado. Seguramente ellos han renunciado también. Para qué darle tantas vueltas a este tema, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo", destacó en LOC, apuntando de manera directa a Preysler como la responsable de que la herencia de su padre no se hiciese de manera justa. Un año después del fallecimiento de Miguel Boyer, el 4 de abril de 2015, murió su abuelo materno, Juan José Arnedo. El 7 de septiembre de de ese mismo año tuvo que afrontar la pérdida de su madre, a la que estaba muy unida.

Como consecuencia de la fractura familiar entre los Boyer y el universo Preysler, cuando Ana Boyer contrajo matrimonio con Fernando Verdasco en el Caribe, no asistieron sus hermanos mayores. Cuando la benjamina de la casa formalizó su idilio con el tenista. Y aunque con Ana apenas se hablaba, nunca perdió el contacto con su padre. «No es cierto lo que se ha dicho de que estábamos distanciados . Entre nosotros había una gran complicidad, nos entendíamos incluso telepáticamente. Si a veces hablábamos menos era porque alguno de los dos estaba pasando una mala racha y no quería preocupar al otro, pero siempre estaba a mi lado para lo importante, y yo al suyo. Era una unión indestructible que solo pudo romperse con su fallecimiento», confesó.