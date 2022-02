Isabel Torres anunció la fatídica noticia que le habían dado los médicos: le quedaban solo unos meses de vida. Ha sido su entorno quien este viernes 11 de febrero ha anunciado su muerte a través de sus redes sociales, donde agradecen las muestras de cariño en el que es su momento más duro. La actriz ha fallecido a los 52 años tras una intensa lucha contra el cáncer de pulmón que padecía desde 2018 y ahora ha sido su familia la que ha querido recordarla ante todos sus seguidores: «Hoy 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe«.

En la publicación de Instagram, agradecen las muestras de cariño, así como el interés que aquellos que la querían han mostrado los últimos días. «Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada», han añadido. De hecho, son muchos los que solo unos minutos después han lamentado su pérdida en esta publicación y es que la intérprete canaria había hecho muchos amigos en la profesión. Paula Echevarría, Vanesa Martín, Melanie Olivares, María Escote o Sylvia Pantoja es tan solo un ejemplo de los famosos que han querido arropar a la familia a través de mensajes de condolencia.

Fue hace exactamente hace tres meses cuando Isabel Torres se despidió de todos en sus redes sociales. Sin pelos en la lengua ni tampoco titubeos, la actriz reveló que padecía metástasis, pues su cáncer de pulmón se había extendido a sus huesos, una enfermedad que lamentablemente no ha podido superar. En su duro relato quiso dirigirse a sus fans y recordarles lo bonita que era la vida, a pesar de que un problema de salud había paralizado por completo su día a día. Sin saber siquiera si iba a ser capaz de nuevo de grabarse un vídeo hablando a sus amigos al tener tantos dolores, Isabel Torres hizo una reflexión que erizó la piel de todos. «No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay (…) Decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla«, dijo.

Isabel Torres triunfó gracias a su papel de ‘La Veneno’, el cual le sirvió para probar las mieles del éxito y para ganar incluso un premio Ondas como Mejor actriz de ficción. A pesar de que estaba deseando volver a trabajar y ponerse de nuevo delante de las cámaras, su deseo no ha sido posible. Todos los que la conocen destacan su fortaleza y valentía así como la luz que le acompañó hasta el último día, siendo hace siete semanas cuando publicó su último post. Isabel Torres había decidido ponerse guapa con maquilladores profesionales e incluso retocarse para encontrarse mejor físicamente, aunque entonces no quiso dar detalles de su evolución.

Isabel Torres nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1969 y tuvo una carrera ligada al espectáculo con la que intentó siempre luchar por los derechos LGTBIQ. Fue en el año 1996 cuando se convirtió en la primera mujer trans en conseguir el reconocimiento de su identidad sexual en su DNI en Canarias, año en el que también participó en ‘Fotos’, su primer crédito cinematográfico. En la pequeña pantalla trabajó en formatos como ‘Nos vamos para la playa’, aunque ninguno tuvo tanto alcance como ‘La Veneno’, serie de Los Javis en la que ella interpretaba a Cristina Ortiz.

No es la única actriz de ‘La Veneno’ que ha fallecido tras el estreno de la serie en televisión. Cabe recordar que Laura Frenchkiss murió a finales del mes de octubre del pasado año con tan solo 66 años, actriz a la que recordaron con enormes elogios compañeros de profesión como Javier Ambrossi: «La más divertida, trabajadora y buena».

