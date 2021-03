El hermano de Lydia Lozano ha fallecido por coronavirus, un durísimo varapalo tras el que la periodista está completamente desolada.

Lydia Lozano comentó hace algunos días que su hermano, Jorge Lozano, padecía coronavirus. Sin embargo, pocos esperaban el trágico final de este Catedrático de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En la facultad en la que impartía clases han emitido un comunicado en el que confirman su triste fallecimiento: «La terrible noticia recorre hoy nuestro Centro y deja un halo de profunda tristeza ante la enorme pérdida». Un durísimo varapalo para Lydia que, además, coincide con su reciente operación de cervicales.

Desde su centro de trabajo han enviado un mensaje de condolencia a su familia y amigos, a quienes envían todo su apoyo en un momento tan difícil. Y es que Jorge era tremendamente querido tanto por sus compañeros como por los propios alumnos, siendo muchas las generaciones que han tenido la suerte de aprender y disfrutar junto a él. Aunque su entorno todavía no se ha pronunciado tras confirmarse la noticia, estos días se ha conocido el miedo que sentía su hermana de que le sucediera algo. Llevaba más de un mes ingresado en el hospital y eso llevó a que todo su círculo estuviera muy preocupado por él. «Tiene miedo a que le ocurra algo», desveló alguien cercano a Lydia a ‘Informalia’.

Cabe señalar que con las fuertes restricciones, muy pocos familiares han podido pasar tiempo junto a Jorge Lozano estos últimos días. La medidas sanitarias siguen siendo muy estrictas, por lo que el periodista no ha estado acompañado como le ha sucedido a otros muchos enfermos como él. Si bien este domingo Lydia Lozano acudió al especial de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, para comentar todos y cada uno de los episodios de su vida, en ningún momento hizo mención al momento personal que ella en primera persona estaba viviendo.

A pesar de las complicadísimas circunstancias a las que estaba haciendo frente Lydia Lozano estos días, la comunicadora hizo ‘tripas corazón’ y ha seguido cumpliendo con su trabajo. Tanto en ‘Sálvame’ como en especiales, Lydia ha cumplido con todas sus obligaciones y no se ha tomado ni un respiro. Tampoco lo hizo tras ser operada de cervicales, una intervención con la que ella tenía muchos temores y así lo reveló en exclusiva a la revista SEMANA. Expresó que tenía miedo de quedarse en silla de ruedas, pero tras 5 días de baja en los que descansó al máximo para volver a la rueda, volvió a plató.

A su lado cuenta con su familia y, sobre todo, con su inseparable apoyo, su marido. Charly está con ella desde hace 30 años y no piensa abandonarla ni en lo bueno ni en lo mano. Aunque Lydia Lozano expresó antes de la pandemia que tenía muchísimo miedo de contagiarse ella o su familia, finalmente el virus ha llegado a su familia: «Estoy luchando contra la tristeza y sufriendo muchísimo con esta pandemia. No quiero hablar de esto, pero tengo muchísimo miedo. No tengo el aire que necesito».