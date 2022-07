Ana María Aldón ha regresado a su casa de Madrid tras pasar una temporada en Sanlúcar de Barrameda junto a su hijo, alejándose así de las polémicas familiares tras la sonada llamada de Ortega Cano a su hija, Gloria Camila. La colaboradora no ha pasado por su mejor momento personal, lo que le habría obligado a poner tierra de por medio e incluso no acudir a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida‘. Sin embargo, ya ha regresado a casa junto a su marido aunque algunas de sus pertenencias han salido en un camión durante las últimas horas.

Tal y como ha adelantado ‘Sálvame’, un camión vacío entraba en la propiedad de José Ortega Cano en Fuente del Fresno para transportar algunos enseres de la casa. Tras un tiempo dentro de la vivienda, el camión abandonaba la misma con algunas pertenencias que pertenecían a Ana María Aldón. Serían los muebles del taller que la colaboradora de televisión tenía en una de las estancias de la casa y donde trabajaba en algunos de sus diseños, como los que presentó en la ‘Sálvame Fashion Week’. Un gesto que llama especialmente la atención sobre todo después de la crisis que está atravesando la pareja y que le ha hecho estar unos días distanciados.

Ana María Aldón podría emprender su trabajo como diseñadora en algún local alejada de casa

Podrían ser varios los motivos que les habría llevado al torero la decisión de sacar de su domicilio los muebles del taller de su mujer. El primero de ellos sería el simple hecho de que Ana María Aldón quiera tener un taller en otro lugar que no sea su casa. Podría comenzar a trabajar en algún local para tener su propio espacio y así alejarse de los problemas en casa cuando esté trabajando en sus diseños y en su próxima colección.

Sin embargo, es inevitable poder pensar en que las cosas en casa siguen sin funcionar y la pareja podría tomar caminos separados. A pesar de que Ana María Aldón se reunió con su marido y con Gloria Camila durante los últimos días, todavía quedan muchas cosas pendientes entre ellos. A la diseñadora no le hizo ni pizca de gracia la llamada de atención que su marido le dio en directo sin esperárselo. Nada hacía presagiar que el torero iba a entrar en directo en ‘Ya son las ocho’ para pedirle a su hija y a su mujer que le dejaran en paz y no hablaran más de él. Esto hizo que Ana María Aldón se derrumbara y decidiera poner tierra de por medio pasando unos días en Cádiz junto a su hijo, José María. Lo que podemos confirmar es que la pareja está haciendo todo lo posible para seguir adelante e intentar que los hijos no interfieran en su matrimonio. ¿Lo conseguirán?