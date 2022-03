Desde que Anabel Pantoja confirmara su ruptura con Omar Sánchez, el canario se ha visto convertido en personaje de interés. Al hecho de su separación con la sobrina de Isabel Pantoja, también se ha visto envuelto en una polémica con Alexia Rivas, ya que muchos apuntan a que podrían haber empezado una relación de algo más que amistad. Sin embargo, tanto él como ella lo han desmentido en alguna ocasión, pero los rumores siguen sonando con fuerza. Los enfrentamientos en televisión entre Anabel y Alexia han estado presentes durante las últimas semanas, más aún si cabe después del Deluxe de la colaboradora de ‘Ya son las ocho’. Están siendo semanas muy agitadas para el surfero, lo que le ha obligado a tomarse unos días de merecidos descanso.

La desaparición de Omar Sánchez de las redes sociales

Omar Sánchez ha querido tranquilizar a todos sus seguidores aclarando el motivo por el que ha estado desaparecido de las redes durante los últimos días. Si bien es cierto que ha compartido algún que otro contenido relacionado con el surf, la etapa más influyentes de Omar Sánchez había desaparecido. Hay que recordar que tras su separación, Omar incluso viajó a Madrid para negociar el fichaje con una agencia de modelos, lo que daría a entender que podría sacarle provecho a su presencia en redes sociales y crearía contenido para sus más de 226.000 seguidores. Por este motivo, para sus seguidores era de extrañar esta desconexión de El Negro durante los últimos días. Sin embargo, ha sido él quien ha querido revelar el motivo.

«He estado desconectado de las redes unos días porque lo necesitaba. Estoy bien. Simplemente necesitaba alejarme y hacer lo que más me gusta. Muchas gracias por preguntar y preocuparse». Con este contundente y escueto mensaje, Omar Sánchez aclaraba el motivo de su «desaparición» en redes sociales. El hecho de estar presente en el foco mediático durante las últimas semanas ha supuesto que se haya tenido que tomar un respiro y alejarse de las redes sociales.

Muy pendiente de Anabel Pantoja y el delicado estado de salud de su padre

No están siendo días fáciles para Omar Sánchez, que poco a poco va recuperándose de su ruptura con Anabel Pantoja tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’. Sin embargo, estos días está muy pendiente y preocupado por la colaboradora de televisión después de que su padre, Bernardo Pantoja, se encuentre ingresado en un hospital de Sevilla. La sevillana no dudó en hacer las maletas, coger un avión y poner rumbo a Sevilla para estar lo más cerca de su padre posible. Y es que el estado de salud del hermano de Isabel Pantoja es preocupante.

Hace unos días, Anabel Pantoja escribió una desgarradora carta donde aprovechó para dar las gracias a todos aquellos que se han preocupado por ella y el estado de salud de su padre. «Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él», comenzaba diciendo. «A todos los que me habéis escrito preguntándome por el, solo puedo deciros que nada más el echo de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por el, ya me siento afortunada con vosotros», aseguraba. Son muchos los seguidores, amigos y compañeros de profesión que han comentado esta publicación, entre los que se encontraba el propio Omar.

El mensaje que confirma la buena relación entre los dos exs

«En los malos momentos sólo las buenas personas y con corazón están, y una de ella eres tú. Ánimo ❤️«, le respondía su ex dejando constancia de la excelente relación que ambos mantienen. Y es que desde que rompieran su relación, ambos han demostrado que a pesar de haber tomado caminos separados, siguen respetándose y queriéndose mucho. Por este motivo, Omar ha querido estar junto a Anabel, aunque sea de manera virtual, en estos momentos tan delicados para ella.

Durante estos días, Anabel Pantoja ha dejado constancia del delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Ha mostrado su preocupación y por eso no dudó ni un momento en trasladarse hasta Sevilla para estar cerca de él en estos momentos tan delicados. Se encuentra en la casa de su madre, pero muy pendiente de su progenitor. Aunque la colaboradora de televisión no ha acudido a su puesto de trabajo, no ha dudado en entrar vía telefónica con el programa para aclarar cuál es el estado de salud de Bernardo Pantoja. No ha querido entrar en muchos detalles sobre su salud, pero ha querido dejar claro que no ha empeorado: «Sigue todo igual», ha dicho.