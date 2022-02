Hace unos días, Laura Escanes hacía saltar todas las alarmas después de publicar una historia en Instagram de una sala de espera de un hospital. Consciente de la preocupación de todos sus seguidores, un día más tarde, la influencer compartía en sus redes sociales que debe pasar por el quirófano para someterse a una colonoscopia.

Su ausencia en una multitudinaria fiesta de influencers llamó la atención de todos sus seguidores y consciente del alarmismo que había causado, Laura Escanes utilizaba sus redes sociales para explicar el motivo por el que no había podido ir a la celebración. «Con la dieta restringida y un poco débil prefería quedarme en casa para poder prepararme bien para la colonoscopia«, reconocía. No contenta con esto, la joven se abría en canal y se sinceraba acerca de las razones por las que tiene que someterse a esta intervención. «Del parto y el embarazo es muy común que salgan hemorroides y lo que pasó es que no se curaron del todo, hicieron trombo. La única manera de quitarlas es vía operación», admite.

Aunque sentía cierta vergüenza al contarlo, la influencer quería hacerlo público para evidenciar una de las secuelas que le ha quedado después de dar a luz a su hija: «No es nada glamuroso, pero es muy típico en el postparto y se habla poco». De la misma forma, la mujer de Risto Mejide reconocía que el equipo médico le había prometido que sería una intervención rápida y por la que no debería preocuparse. Eso sí, dejaba claro que para ella «no es plato de buen gusto» hacer públicos estos temas y más aún cuando hace unos meses tomó la decisión de poner límites a la hora de ver qué publicaba en sus redes sociales.

Esta noticia llega tan solo unos días después de que Laura Escanes acaparara todos los titulares debido a un accidente doméstico que sufrió al quemarse la cara mientras realizaba su rutina de noche después de mezclar, sin darse cuenta, Retinol con vitamina C. «Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con Retinol y casi ardo en llamas. Me lavé la cara con el limpiador y me puse sérum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien», avisó.

Laura Escanes ha pasado por momentos personales delicados

Hace unos meses, Laura Escanes ponía en pausa su actividad en redes sociales por diversos motivos personales. A lo largo de estas semanas, la influencer ha querido normalizar el hecho de ir a terapia, algo que le ha cambiado la vida y gracias a lo que se ve mucho mejor. «Estoy ordenando muchas cosas, entendiéndome mejor, aprendiendo y poniendo nombres a emociones… En fin, un trabajo largo pero que había evitado durante mucho tiempo. Estoy muy feliz con la decisión que tomé de empezar terapia, la verdad. Aún tengo que trabajar muchas cosas pero me siento orgullosa de mis progresos», comenzó a explicar en sus redes sociales.

El pasado mes de agosto supuso un antes y un después en su vida y tomó la decisión de ponerse en manos de un profesional. Fue entonces cuando aparcó las redes sociales por un tiempo para recuperarse y volver con más fuerza que nunca. Este último año ha sido complicado para la influencer, tal y como ella misma reconoció, repleto de «miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre».

«Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Necesitaba parar. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar», llegó a explicar y reconocía que había pasado por épocas mejores. Ahora, unos meses después, Laura Escanes sigue yendo a terapia para recuperarse de los altibajos que ha atravesado durante este año. Un antes y un después en su vida que quiere tratar con la mayor normalidad y transparencia posible. «No soy quién para dar consejos, pero creo que no tener miedo a equivocarse y aprender a perder. Las cosas no salen como planeamos y de esos «errores» es cuando más aprendemos. Es algo que intento repetirme bastante para relativizar lo que pueda pasar».