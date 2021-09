El motivo por el que Isabel Jiménez y Sara Carbonero han estado más distanciadas este verano

Sara Carbonero ha vivido su verano más agitado después de que SEMANA revelara en exclusiva que había comenzado una nueva relación al lado de Kiki Morente, el hermano de Estrella Morente. La presentadora ha tenido la época estival marcada por muchos viajes, pero de los que no nos ha dejado ver mucho más allá que algunas fotografías a través de sus redes sociales. Pero en ellas no hemos podido ver la compañía de su gran amiga y compañera, Isabel Jiménez. Ambas periodistas se convirtieron en íntimas desde hace años y es habitual verlas hacer planes juntas. Aunque lo cierto es que verano ha sido muy diferentes para ellas. Y es que aunque normalmente hacen una escapada en conjunto, durante estos meses no hemos sido testigos de esto. ¿Qué ha pasado? Isabel Jiménez nos lo cuenta.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez no pudieron hacer una escapada este verano

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, la presentadora de los Informativos de Telecinco acudió a un acto para recoger un premio solidario. Durante su intervención en el photocall habló de la felicidad de recibir este galardón o de cómo ve a su amiga, Sara Carbonero, que está de nuevo enamorada. A pesar de que la periodista siempre se ha mostrado muy discreta en lo que refiere a su amiga, sí que ha querido revelar el motivo por el que este verano han estado más «distanciadas». Y es que tal y como ella misma ha contado, sus vacaciones de verano no coincidieron. «Este año no hemos hecho vacaciones juntas porque yo me cogí julio, ella agosto y creo que es de las veces que más tiempo ha pasado sin vernos”, han sido las palabras de Isabel Jiménez.

A pesar de que no han podido hacer una escapada como sí han hecho el resto de años, Sara e Isabel han tenido que mantener mucho contacto con motivo del lanzamiento de la nueva colección de SlowLove, su firma de ropa. Ambas se han convertido de nuevo en las protagonistas de esta editorial donde presumen ante las cámaras de que son inseparables. Y es que Isabel siempre ha sido el mejor apoyo de Sara en todos los momentos de su vida. Tanto en los buenos como en los malos.

¿Qué opina la periodista de la relación de su amiga con Kiki Morente?

A pesar de que Isabel Jiménez es de las personas que mejor conoce a Sara Carbonero, durante su charla con los medios de comunicación ha preferido mantenerse hermética respecto a la vida sentimental de su amiga. «Sara está muy bien, fenomenal», han sido sus únicas palabras al preguntarle por su relación con Kiki Morente. Isabel prefiere ser cauta y que sea Sara quien dé los detalles de su nueva relación.