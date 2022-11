La noticia de la detención de Miriam Sánchez ha alarmado a sus seguidores. Inmersa en una etapa complicada a nivel personal, la exactriz vivió un polémico incidente que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes, 18 de noviembre. Todo ocurrió en un céntrico local de Madrid. Te contamos el motivo que provocó su detención.

Según ha contado Jorge Pérez, ex Guardia Civil, en el programa ‘Fiesta’ todo comenzó cuando los porteros del bar en el que se encontraba Miriam Sánchez la invitaron a abandonar el recinto. Al parecer se encontraba en un estado muy alterado incordiando a ciertos clientes y se negó a salir del local. «Llamaron a la policía que intentó convencerla. Esto hace que se ponga más agresiva». Tuvo que ser detenida cuando, finalmente, mordió supuestamente a uno de los agentes.

Miriam Sánchez, custodiada por la policía en el hospital

Debido al estado de ansiedad en el que se encontraba la ex de Pipi Estrada fue trasladada a un hospital custodiada por la policía. Una vez le dieron el alta la llevaron a los calabozos de Moncloa-Aravaca -la comisaría del centro se encuentra en obras-. Está acusada de un presunto delito de atentado contra la autoridad. El lunes pasará a disposición judicial. Los vecinos de la zona han confirmado que escucharon mucho gritos derivados de este incidente sobre las tres de la madrugada. Además, dos coches de la policía se personaron en el lugar.

Por su parte, Pipi Estrada también ha sido informado sobre el suceso. Durante la última etapa, el periodista ha mantenido una tensa relación con la madre de su hija. «A Pipi le duele todo esto por su hija. Ya tiene una edad y también tiene un teléfono móvil y se entera de todo», afirmaba Jorge Pérez. La excolaboradora ha protagonizado distintas polémicas este año, entre ellas, una sonada discusión en plena calle con Pipi Estrada. También un incidente en un bar de la localidad gaditana de Conil de la Frontera.

Hace pocos meses, Miriam Sánchez iba a sentarse en el ‘Deluxe’, pero la dirección del programa tomó la decisión de prescindir de su presencia a última hora. Algo que provocó su tremendo enfado. No solo arremetió duramente contra el espacio de Mediaset, también amenazó con demandarles por hablar de su hija. «Se está hablando de mi hija en boca de Pipi y colaboradores, en forma de ‘personita’ o en forma de hija en varias ocasiones, lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista. Una vez habéis emitido los totales, una vez me habéis exprimido, una vez habéis dado audiencia… sois tan miserables de haberme puesto el nivel de ansiedad así (alto), porque sabéis que tengo un trastorno de ansiedad…», afirmaba visiblemente nerviosa.