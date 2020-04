Alfonso Merlos ha sido visto llegando a los estudios de Mediaset en un lujoso coche, pero no lo conducía él mismo sino un chófer. Estas imágenes hacían sospechar acerca del motivo por el que supuestamente teniendo carnet no era él quien pilotaba su vehículo, un asunto que ha sido debatido este jueves en ‘Sálvame’. Salpicado por un escándalo sentimental y ahora también laboral, se abre un nuevo melón sobre el periodista. Comenzaba dando pistas Carlota Corredera: «Alfonso no podría bajo ningún concepto ponerse al volante de un coche, no del suyo sino del de cualquiera…Pero habría acudido a Telemadrid en su propio coche en el mes de febrero». Una información que ha corroborado Kiko Matamoros este jueves. Aunque el bombazo llegaba instantes después con la conexión que ha hecho Kiko Hernández desde su propia casa. La polémica estaba más que servida.

«Esta información no me la pasa Marta López. Me han puesto en conocimiento de un hecho que es grave que, por cierto, quiero decir antes que varios vecinos de Boadilla del Monte -municipio en el que vive Merlos- me han dicho que le han visto conducir porque al parecer él conduce mucho (…) Hasta ahí bien, pero me dicen que ‘Sálvame’ ofreció unas imágenes de Merlos llegando a su casa en su flamante coche Panamera del año 2010. La razón por la que lleva chófer no es otra que fue condenado por un delito contra la seguridad vial por el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid. Esta persona me dice que tiene que ser por dos motivos: por haber bebido o por conducir sin puntos. Fue condenado 8 meses y un día de prohibición de conducir, concretamente desde el 3 del septiembre de 2019 y será hasta el 1 de mayo de 2020. Mañana este señor ya puede conducir», ha apuntado Kiko Hernández.

Un auténtico bombazo sobre el que Matamoros aportaba más datos: «Se ha debido confundir entre marzo y mayo. El día 4 de marzo este señor entró conduciendo su coche sin chófer, iba él solo en el coche en las instalaciones de Telemadrid». Todos los detalles de esta historia se han conocido en ‘Sálvame’, espacio en el que además tenían al teléfono a Marta López. Su expareja ha preferido no aportar datos sobre esta supuesta infracción y, de hecho, ha recalcado durante la conversación telefónica que ella siempre ha visto a Merlos con su chófer.

A pesar de que Kiko Matamoros trataba de tirar de la lengua de Marta, recordándole todo lo que sabe de Alfonso Merlos, la ex gran hermana prefería mantenerse al margen y no echar más leña al fuego.