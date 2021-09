Anabel Pantoja ha estallado después de que se hablara de una posible muerte de su abuela, Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja

El clan Pantoja poco se ha pronunciado respecto al estado de salud de Doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja. Se cumple una semana de su ingreso hospitalario y son pocos los detalles que se conocen sobre su evolución. A pesar de esto, las noticias que llegan desde el hospital Puerto Real no son buenas, ya que Doña Ana se encuentra aislada en una de las plantas del hospital y sin poder recibir ninguna visita. Ni de sus hijos ni de sus nietos. Esto ha hecho saltar las alarmas y hay preocupación en torno a ella. Es tal la magnitud, que este jueves hablaban en ‘Sálvame’ de una situación crítica y que luchaba por sobrevivir. Una información que no ha hecho ni pizca de gracia a la familia. A pesar de que la mayoría de ellos han guardado silencio sobre esto, ha sido Anabel Pantoja quien ha estallado.

Anabel Pantoja estalla: «¿La posible muerte? ¿Estáis bien de la cabeza?»

Anabel Pantoja está viviendo un dulce momento tras celebrar su boda civil con Omar Sánchez y preparar el gran fiestón que tendrá lugar justo dentro de una semana en La Graciosa. Una boda que, según algunos medios, podría estar en el aire, ya que la influencer se estaría replanteando celebrar debido al delicado estado de salud de su abuela. A pesar de que es delicado, ella no quiere que se especule sobre una posible muerte. Algo que se ha hecho y la ha hecho enfadarse. Y mucho. «¿La posible muerte? ¿Pero vosotros estáis bien de la cabeza o no tenéis familia?», comienza diciendo.

«Creo que no me he pronunciado sobre este tema por respeto a una persona anónima y porque le tengo muchísimo respeto. Dejad de matar a la gente o hablar de las hipótesis. Y de los que no sabéis nada, mejor dedicar a hablar de vuestra madre, abuela o familia», ha continuado explicando muy rotunda. A pesar de esto, también ha querido agradecer las muestras de cariño y de apoyo en estos momentos tan delicados a todas aquellas personas que se han preocupado por la evolución de Doña Ana. «A todas las personas que han contactado conmigo de sentimiento y real por el interés, gracias. Al resto no necesitamos nada de nadie y menos la opinión», ha sentenciado.

El silencio en Cantora sobre el estado de salud de Doña Ana

Lo cierto es que están siendo muy cautos y cuidadosos con la información que se da sobre el estado de salud de Doña Ana. Desde Cantora, donde se encuentra Isabel Pantoja y Agustín Pantoja, hay un total silencio sobre la evolución de la matriarca, quien todavía se encuentra ingresada en el hospital. De momento, no han querido desvelar el motivo por el que se encuentra hospitalizada y alejada de los suyos, algo que sí han hecho en ocasiones anteriores.