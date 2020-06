5 Se defiende de las críticas

Oriana no para de mostrar todos sus complementos de lujo en sus redes sociales, lo que ha hecho que sus seguidores se pregunten muchas veces cómo los consigue: «Todos estos bolsos que veis aquí son pagados todos por esta señorita. A mi nadie me ha regalado un bolso en la vida. No me hace falta nadie para que me compre nada», decía señalándose a ella misma.