La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que ingresar en un hospital de Madrid cuando se encuentra en plena lucha contra el cáncer de pulmón que le detectaron hace un año.

Mila Ximénez no empieza con buen pie la Semana Santa. Y es que, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la periodista ha tenido que ser ingresada. Ha sido este lunes, en el hospital de La Luz de Madrid, donde están llevando su tratamiento. Mila lleva varias semanas sin acudir a ‘Sálvame’. La última vez que lo hizo fue para hablar de cómo se encontraba y contar que estaba esperando unos resultados médicos importantes y que en función de ello tomaría la decisión de continuar con el tratamiento o dejarlo.

No obstante, después, hace un par de semanas, pudimos verla disfrutando de la compañía de su hija, Alba Santana, que viajó desde Ámsterdam, donde reside, hasta España para estar con su madre. En SEMANA pudimos verlas en exclusiva paseando por las calles de Madrid, poniéndose al día y almorzando juntas en un restaurante. Ella, junto a sus nietos, son su gran alegría. También lo son sus amigos, que están muy pendientes de ella.

Mila Ximénez ha tenido que volver a ingresar en el hospital

«He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo», confesaba la periodista en su última intervención en ‘Sálvame’. Aun así, anunciaba que en dos semanas llegarían unos resultados decisivos en su batalla contra la enfermedad y es que esos resultados le ayudarían a tomar la difícil decisión sobre si seguir luchando para curarse o, por el contrario, dejar de someterse a más tratamientos. Ahora podría haber recibido los resultados de este informe, lo que ha llevado al equipo médico que lleva su caso a tomar la decisión de que Mila ingrese en el hospital. Mila es una gran luchadora y no se va a rendir.

El mensaje de ánimo de Belén Esteban

Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que más pendiente está del estado de salud de Mila Ximénez. La de Paracuellos del Jarama ha querido dedicar su última publicación a su gran amiga, con la que tiene relación tras las cámaras del programa de Telecinco. Cuando esta se encuentra en un delicado estado de salud, Belén ha querido mandarle un mensaje de ánimo con una foto de uno de los últimos reencuentros que tuvieron hace unas semanas. Eso sí, ha preferido no desvelar el motivo que le ha llevado a compartir esta instantánea junto a su amiga.

La colaboradora de televisión ha compartido la instantánea, en la que también aparece Raúl Prieto, con varios emoticonos en forma de corazón. Belén Esteban no ha querido añadir nada más junto a la publicación, pero esto se entiende como un mensaje de ánimo para Mila Ximénez, que desde hace unos meses pasa por un momento delicado de salud.

Carmen Borrego, por su parte, también ha querido mandarle sus mejores deseos a través de las redes sociales: «Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía ❤️❤️», escribía la colaboradora de televisión. Aunque ya no coincidían en los platós de televisión, ambas seguían manteniendo una increíble relación de amistad.