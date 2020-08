Dos meses después de comenzar su tratamiento contra el cáncer, la colaboradora reflexiona sobre su vuelta a televisión, que había anunciado para el próximo mes de septiembre.

Durante estos días, Mila Ximénez se enfrenta a una decisión importante. La colaboradora debe decidir qué hará con su futuro profesional. Cuando anunció que padece cáncer de pulmón, el pasado 16 de junio, explicó que se retiraría temporalmente de su trabajo en televisión para comenzar lo antes posible un tratamiento. Asimismo, dejaba claro su intención de volver a los platós de Telecinco lo antes posible, una vez que su terapia llegase a su fin.

«Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio«, detallaba. «Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses. Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar», añadía.

«Tengo muchísimas ganas de vivir»

Lo cierto es que septiembre está a la vuelta de la esquina y, de momento, Mila no ha especificado cuándo tiene previsto reincorporarse a ‘Sálvame’. El pasado jueves regresaba al plató del programa para dar una sorpresa a Kiko Hernández por su 44 cumpleaños. Asimismo, lanzaba un mensaje a la audiencia: «Quiero que vean que no estoy en coma ni en un hospital ingresada». Muy emocionada, confesaba que tiene muchas ganas de volver al trabajo.

«Tengo que volver a funcionar otra vez. Tengo muchísimas ganas de vivir», confesaba, entre lágrimas. «Tengo que hacer muchas cosas y hay mucha gente que todavía quiere verme viva. Echo mucho de menos mi trabajo y mis broncas. Necesito ya levantarme y empezar a funcionar. Quiero trabajar ya». También ha extrañado a sus compañeros: «Me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo porque sois los mejores», admitía días atrás sentada en la que sigue siendo su casa.

Está claro siente deseos de recuperar sus rutinas de trabajo. Y puede que esté lista a nivel mental para enfrentarse de nuevo a los larguísimos directos de su programa. Ganas no le faltan, desde luego. La sevillana es una mujer vital, activa y llena de energía. «Mi oncóloga dice que soy una valiente. Paseo lo que pase no voy a ponerme de rodillas ante ninguna enfermedad», recalcaba en su inesperada visita a ‘Sálvame’. Pero todo parece indicar que aún es pronto aún para regresar.

«Sigo con el tratamiento, todo va bien»

Después de tres meses de ausencia, Mila sigue recibiendo tratamiento. «Sigo con el tratamiento, todo va bien», detallaba a sus compañeros en directo. Esta semana, además, se hará «una prueba muy importante», por lo que aún está inmersa en revisiones y cuidados. Aunque anhela con todas sus fuerzas volver a ponerse delante de los focos, su esperada reincorporación aún deberá esperar.

En estos momentos lo aconsejable es que prolongue un poco más su periodo de restablecimiento físico… Y emocional también. Porque enfrentarse a una enfermedad como ésta hace minar las fuerzas de cualquiera. Es algo de lo que Mila ha sido consciente desde el principio. «Voy a hacer lo que me ha dicho mi médico. No sé como va a ser el recorrido, pero un día volveré al plato y diré: lo hemos conseguido. Hemos ganado la batalla», decía hace dos meses, emocionada. «Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo».

«Quiero volver a trabajar»

Hace apenas un mes reconocía en ‘la última cena’ cuánto echa de menos la vida que tenía antes de ser diagnosticada de cáncer. «Mi actitud es buena, pero cuando os veo me doy cuenta que necesito recuperar el tiempo y sentirme una persona normal del todo. Quiero volver a trabajar y sentirme bien. Echo de menos mi vida normal, echo de menos muchas cosas, sentirme segura», confesaba.

Aún es una incógnita saber con exactitud cuándo se producirá su vuelta a la pequeña pantalla. Kiko Hernández, al igual que el resto de sus colegas, cuenta los días y las horas para verla de nuevo en los debates del programa. Pero de momento toca esperar un poco más antes de asumir la presión y el estrés que sienten quienes se sientan delante de los focos. ¿Quedará poco para su esperado retorno? Solo ella nos dará la respuesta.