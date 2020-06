Hace una semana Mila Ximénez se confesó en ‘Sálvame‘ sobre el problema de salud que ahora la atormentaba. La colaboradora desveló ante millones de espectadores que padece un cáncer de pulmón por el que ya está siendo tratada y, aunque se mostraba muy positiva ante su recuperación, dijo tener «miedo«. La periodista tiene claro que luchará, pero sobre todo que podrá vencer con la ayuda de los médicos a esta enfermedad. De hecho, días después de conocer el diagnóstico definitivo y de digerir la noticia, se puso en contacto con su hija Alba y le prometió que se iba a curar. Pero ¿cómo está tras recibir tratamiento? Mila ya ha comenzado, tanto es así que este martes abandonaba el hospital en el que se está tratando y respondía con mucha amabilidad a los micrófonos de Europa Press.



A pesar de que su actitud en la batalla es muy optimista y de que agradece enormemente el cariño que tanto compañeros como familia y amigos le están brindando en este difícil momento, Mila Ximénez ya siente algunos de los efectos que la quimioterapia e inmunoterapia estaba previsto que provocaran en ella. SEMANA se puso en contacto con un oncólogo médico y nos reveló todos los detalles sobre el tratamiento con el que Mila vencerá al cáncer. Estas palabras llegan días después de que su amiga y compañera de trabajo, Belén Esteban, explicara frente a las cámaras cómo estaba tras conocer el mal momento de salud que afronta en este momento Mila Ximénez.

Aunque se mostró afectada y no quiso confesar demasiados datos de su encuentro, la princesa del pueblo explicó en su reaparición en ‘Sábado Deluxe’ cómo se enteró de que Mila padece cáncer. Belén estaba compungida, pero sobre todo arrepentida de los desencuentros que ambas han llegado a tener en el pasado. «Me tuve que sentar (…) Me puse unas mallas y una camiseta y mi marido me llevó corriendo a casa de Mila», comenzó diciendo la colaboradora. Y es que Belén era consciente de que Mila necesitaba de su apoyo, un gesto que llevó a cabo nada más ser conocedora de ello. Fue la propia Mila quien, vía telefónica, la llamó para aclararle realmente a qué se debían los dolores que había sufrido en las últimas semanas.