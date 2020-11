Antonio David Flores ha desvelado la poderosa razón por la que ha decidido plantarse en la nueva sección de ‘Quiero dinero’ de ‘Sálvame’.

La nueva sección de ‘Sálvame‘, ‘Quiero dinero’, no ha dejado indiferente a nadie. Ni a los colaboradores ni tampoco a los espectadores, quienes se han posicionado tanto a favor como en contra de este contenido que tanta polvareda está levantando desde que ha llegado a la pequeña pantalla. La primera en estrenarse como concursante fue Chelo García Cortés y el segundo en hacerlo ha sido Antonio David Flores. Han sido días muy difíciles para el tertuliano del programa vespertino hasta tal punto que ha decidido plantarse. El ex de Rocío Carrasco tiene claro que no está dispuesto a pasar por el aro más, más aún si tienen en cuenta todas las críticas que le ha provocado su enfrentamiento con Lydia Lozano. Pero ¿qué le ha provocado que se plante sin mirar atrás? La razón no es otra que proteger al máximo a sus hijos así como a la relación que tienen ellos y él con la familia Jurado.

«Llevo muchas cosas vividas, muchas cosas pasadas. Siempre he ido con mi verdad por delante y lo que no voy a consentir es que con este juego quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y que perjudique la relación que yo tengo con la familia de mis hijos que es muy buena», ha explicado él mismo. Y es que ha habido preguntas muy incómodas y comprometidas sobre su entorno familiar, siendo sus respuestas quizás motivo de discusión entre ellos, por lo que ha querido cortar por lo sano evitando así rencillas. «Tuvimos una época mala pero durante este tiempo está siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie», ha señalado el que fuera yerno de Rocío Jurado.

Prueba de estas cuestiones tan molestas el hecho de que le preguntaran en directo si se había llevado una caja fuerte con objetos de Rocío Carrasco «en el dormitorio que dormías con ella en casa de Rocío Jurado». Mientras Antonio David dio la negativa por respuesta, Kopernica consideró que decía la verdad. Después de alzarse 35.000 euros, el colaborador dio un paso atrás y espetó que daba carpetazo por su parte a esta innovadora sección: «Después de esta pregunta me planto, no juego más».

Aunque este escollo no es el único que Antonio David se ha encontrado en el camino desde que aceptó participar en ‘Quiero Dinero’, así lo demuestra que en los últimos días Lydia Lozano se haya convertido en su enemiga número uno. Ambos acabaron en el polígrafo, instante en el que se desenterraron guerras pasadas y tras el que algunos usuarios de redes sociales increparon a Antonio David Flores. El siguiente en demostrar que no tiene miedo a la sección es Antonio Montero, quien desde esta semana pondrá toda la carne en el asador para conseguir varios ceros en su cuenta corriente. Eso sí, no tuvo reparo en reconocer que tenía ciertos temores antes de lanzarse a esta aventura televisiva que tantos estragos ha provocado en algunos de sus compañeros: «Estoy acojonado».