El pasado fin de semana, Omar Sánchez concedió una sincera entrevista en ‘Sábado Deluxe’. En ella se mostró muy crítico con Anabel Pantoja, quien no ha ocultado su tonteo con Yulen Pereira, su compañero de ‘Supervivientes’. El canario confesó sentirse «humillado» con gestos y actitudes de su aún esposa. Su relación sentimental ya no tiene vuelta atrás, pero le duele verla en actitud cariñosa con otro hombre. Sobre sus declaraciones se ha pronunciado Merchi, la madre de la colaboradora. Esta ha reconocido que ha hablado varias veces con él tras la ruptura: «Le aconsejé que dijese lo que fuera oportuno. Intenté darle algún consejo de que no se hicieran daño, que no se tiraran los trastos en la cabeza, que las intimidades son para ellos, no para el público. Al estar dolido, porque lo veo dolido, sigue habiendo sentimientos».

La andaluza entiende al que hasta ahora ha sido su yerno. Y no ve con malos ojos que se haya sentado en un plató de televisión. «Se le podía ver correcto, educado. Dijo lo que él quería. Se ha liberado, se ha expresado. A mi hija se le ha dado por todos los lados. El dijo que se fueron libres, cada uno como dos pájaros. Que a él le ocasione daño me hace daño, porque yo le tengo mucho cariño». Asimismo, ha negado haberse referido a Omar como «un sinvergüenza», tal y como ha apuntado Kiko Hernández. «Que me ponga las pruebas, los mensajes, las personas que lo han dicho, porque yo eso no lo he dicho. Que no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. No me agrada que se siente, no lo consideraba el momento, pero ha contado con mi apoyo, yo no he dicho eso», ha aclarado.

La madre de Anabel Pantoja opina del tonteo de la colaboradora con Yulen: «No creo que haya un enamoramiento»

Mechi también ha hablado del otro hombre que ahora ocupa los días y las noches de Anabel: Yulen. Según cree, no es más que un tonteo. «Me sigo manteniendo en que ella desde que empezaron tuvo su apoyo. Luego llegan el frío, la lluvia, los bajones… Ella es mimosa. Él le ha dado sus mimitos, la ayuda, le da abrazos, le sube el ánimo. Y ahí a lo mejor le han salido maripositas en la barriga. No creo que haya un enamoramiento como están diciendo», ha dicho.

La madre de Anabel Pantoja considera que su hija está ilusionada, pero de ahí a hablar de enamoramiento es otra cosa: «Por ser ella como es se ha podido ilusionar porque se lo he notado en la palapa, con su sonrisita, su mirada… pero la noche confunde y la isla también puede confundir». Charo Vega, exconcursante de ‘Supervivientes’ y ex compañera de la colaboradora en Honduras, ha recordado que «en la preconvivencia hubo roneo».

«Si la viera enamorada hasta las trancas lo diría», admite la madre de Anabel Pantoja

«Ella es muy intensa. Si tiene ‘el tilín’, le gusta que le hagan hincapié en las cosas, que le digan, que le repitan, se regodea de todo esto«, ha destacado Merchi. «Yo no sé con certeza lo que hay, veo trocitos de imágenes. Si la viera enamorada hasta las trancas lo diría. Yo creo que ella en el concurso puede encontrar el amor, puede encontrar amigos, puede encontrar enemigos». La única que sabe qué pasará con Yulen es la sobrina de Isabel Pantoja y su compañero de fatigas. En cualquier caso, una cosa está clara: su tonteo con el deportista le está siendo favorable. Así lo considera Jorge Javier Vázquez: «Cuidado, que Anabel puede ganar Supervivientes. Es una firme candidata a ganar Supervivientes».