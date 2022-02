Rosa López no ha querido pasar por alto una fecha significativa en su trayectoria profesional. Su victoria en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, el reality en el que no solo se dio a conocer, también supuso un punto de inflexión en su vida cambiándola por completo. La cantante ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde ha tenido muy presente al compañero que falta, Álex Casademunt.

«Hoy es un día para celebrar y para recordar, para los que están y los que nos han dejado», ha comenzado escribiendo sobre aquel día, un 11 de febrero de 2002, en el que se convirtió en la flamante ganadora del ‘talent’ de TVE. «Un 20 aniversario sin ese canalla que era el alma de las quedadas. Tal y como era él, seguro que le encantaría disfrutar de esta unión que forjamos a base de esfuerzo, cariño y respeto», ha manifestado en recuerdo de Álex Casademunt quien falleció el 2 de marzo de 2021, a los 39 años, víctima de un accidente de tráfico.

Rosa López recuerda su paso por ‘Operación Triunfo’

La cantante ha hecho un pequeño balance de lo que supuso para ella ‘Operación Triunfo’, también de las cosas más importantes que se llevó de aquella primera edición. «Yo me quedo con esa primera canción, porque en ella va la esencia de cada uno de nosotros. Nuestro granito de arena, que hizo de unión un himno y que llevo grabada en mi corazón. Me quedo con mi Naím al piano y esa media luna que formábamos los 16 todos unidos y felices en un único sueño que decidimos compartir. Yo, me quedo con todo lo bueno que es muchísimo». Termina este sentido ‘post’ reconociendo que se nota la ausencia del catalán. «Te echo de menos Álex! Te echamos de menos #AlexCasademunt. Feliz aniversario a todos».

Este mensaje ha recibido un sinfín de comentarios, entre ellos, los realizados por los propios compañeros de Rosa en aquella primera aventura televisiva. Naím Thomas se rendía ante la artista: «Querida Rosa, cada uno teníamos nuestra misión, nuestra parte, nuestro cometido. El tuyo fue brillar como las estrellas. 20 Enhorabuena para ti!». Mientras que Manu Tenorio añadía lo siguiente: «Recuerdos maravillosos imborrables que siempre vivirán dentro de nosotros y de muchísima gente. Eres maravillosa y fantástica». Por su parte, Mireia le recordaba con cariño: «Te quiero preciosa! Siempre seremos 16». Javian sentenciaba: «Todo mi amor para los 15! Estamos marcados y unidos de por vida. Gracias por Ser…».

Una histórica final

El triunfo de Rosa López supuso un hito en la historia de la televisión de nuestro país y fue seguido por más de doce millones de espectadores. La granadina se alzó con el 26,6 % de los votos y consiguió su primer contrato discográfico. Un mes más tarde fue elegida para representarnos en el Festival de Eurovisión con su Europe’s living a celebration. Aquella primera edición de ‘Operación Triunfo’ fue un auténtico fenómeno de masas de la que salieron importantes artistas como David Bisbal, David Bustamante…