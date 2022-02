En el último programa de ‘Montealto’, Rocío Carrasco hablaba sin ningún tipo de filtros de José Ortega Cano y señalaba que, si pudiera hacerlo, borraría al torero de la vida de su madre, Rocío Jurado. Además, lanzaba un sonado dardo envenenado al marido de Ana María Aldón en el que hacía alusión a su pasado y a su condena por homicidio imprudente y conducción temeraria. Este domingo, Gloria Camila Ortega ha querido salir al paso y ha lanzado un mensaje tras escuchar las palabras de su hermana en Telecinco.

Aunque no ha querido entrar a valorar las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco, Gloria Camila Ortega se ha mostrado desbordada por todos los cariñosos mensajes que sus seguidores le han hecho llegar en medio de uno de los momentos más complicados de su vida. «Gracias a todos y a cada uno de vosotros por usar un poco de vuestro tiempo, que considero que es una de las cosas más importantes, para escribirme y darme vuestro apoyo y cariño. Que gracias a Dios dos muchos. Gracias», escribía la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ en sus historias de Instagram.

Con este contundente mensaje, la hija de Rocío Jurado hace hincapié en que no está sola y que está más unida que nunca a su padre ante los últimos ataques de Rocío Carrasco. Habrá que esperar a que reaparezca en el programa de Sonsoles Ónega para conocer qué es lo que piensa verdaderamente de las declaraciones de su hermana. Por su parte, José Ortega Cano sí que se ha pronunciado y lo ha hecho a través de su mujer, Ana María Aldón, en ‘Viva la vida’. «Estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila«, expresó.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que no llega a entender que Rocío Carrasco vuelva a poner de actualidad el accidente de tráfico por el que fue condenado a dos años, seis meses y un día de cárcel. «Las palabras de Rocío Carrasco son horrorosas. Me duele que se le recuerde, que se utilice esa etapa para hacer más daño. Si tienes algo que mostrar o decir, dilo. Te estás refiriendo a otra etapa que no tiene nada que ver», reconoció la diseñadora.

Terelu Campos salió en defensa de Rocío Carrasco

Terelu Campos intentó salir en defensa de Ana María Aldón e insistió en que no se le podía pedir explicaciones porque «no le pertenece». «No ha formado parte de la historia que está contando ella. Puede estar cansada por su marido, pero no se trata de ella», recalcaba. De la misma forma, entendió las palabras de Rocío Carrasco y se mostraba orgullosa por los avances que había tenido en su «proceso de curación». «En todo este tiempo ha tenido que afrontar la realidad que vivía. A la Rocío que veo es a la Rocío tranquila, sin miedo y sin tener que medir todo lo que dice. Creo que fue clara y cuando uno es claro va implícito una cierta dureza», afirmaba.