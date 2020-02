Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su madre, Teresa Vázquez. La colaboradora de televisión se encuentra en el tanatorio de Camas junto a su familia y sus amigos para dar el último adiós a su progenitora. Durante la tarde de este jueves llegaba en compañía de su padre y su hermana, y este viernes volvía a acudir al tanatorio junto a ellos.

Ahora, después de pasar sus horas más duras y delicadas, Irene Rosales ha escrito un mensaje de despedida: «Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta, pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami», escribía con emoción.

Junto al emotivo mensaje que ha compartido, Irene ha compartido una bonita foto del día de su boda con Kiko Rivera. Teresa Vázquez, muy sonriente, posa con los novios después de darse el ‘sí, quiero’ en Sevilla. La madre de Irene estaba muy unida a todas sus hijas, por lo que esta noticia ha sido recibida con tristeza y mucho dolor.

Desde la mañana de este viernes, Irene Rosales y toda su familia se encuentra en el tanatorio para dar el último adiós a su madre. Hasta allí se han dirigido numerosos rostros conocidos y familiares. A a las 16.00 horas se celebra una misa en Castilleja de la Cuesta, el pueblo donde vive Irene y también vivía su madre, pero más tarde el cuerpo de la madre de Irene volverá al tanatorio de Camas para ser incinerado.

La publicación que ha compartido ha recibido numerosos mensajes de ánimo y apoyo, entre ellos, el de Kiko Rivera, que escribía: «Siempre en nuestros corazones». Además, Tamara Gorro ha querido darle el pésame públicamente: «Amiga mía… tú Estrella siempre te guiará y nunca te dejará sola… Fuerza amiga, fuerza. Te quiero ❤️».