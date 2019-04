El mensaje de Anabel Pantoja a Kiko Rivera antes de la final de ‘GH Dúo’

Anabel Pantoja ha sido siempre el apoyo más incondicional de la familia Pantoja. Las polémicas que han protagonizado los miembros de su familia le han obligado a sacar las uñas por ellos, tanto en su programa cuando han hablado de eso, como en sus redes sociales, donde ha mostrado siempre el cariño que le tiene a todos.

Pues bien, cuando su familia sigue estando en el foco de la noticia, Anabel sigue mostrando su apoyo. De hecho, acaba de mostrar su apoyo a su tía, Isabel Pantoja, ante el nuevo reto al que se enfrenta, concursar en ‘Supervivientes’. Pero antes de ver cómo saca las uñas por ella durante su estancia en Honduras, está centrada en su apoyo a Kiko Rivera, que se enfrenta este jueves a la gran final de ‘Gran Hermano Dúo’.

A unas horas de que se celebre la gran final, que espera ser un éxito de audiencias, Anabel Pantoja ha mandado un mensaje a su primo a través de las redes sociales, donde le muestra su apoyo ante la final: “Hoy es un día súper importante para ti. Por eso creo que debes ganar este premio, has luchado hasta el último día, has compartido muchas cosas, has hecho reír, has ganado muchas semanas líder, te has implicado como compañero y sobre todo has sido REAL y TRANSPARENTE. KIKO RIVERA 🔛 27050″, ha escrito junto a unas fotos de ambos, desde pequeños a más mayores.

El mensaje de Anabel Pantoja a su primo Kiko Rivera

Anabel y Kiko mantienen una relación estupenda desde pequeños y se han mostrado su apoyo públicamente en más de una ocasión. De hecho, en cada una de las presentaciones de nuevos proyectos musicales, la colaboradora de televisión ha estado presente, por lo que en los compromisos televisivos no iba a ser menos.

“Cuando tienes un hermano que te demuestra lo pedazo de SER HUMANO que es”, le escribía Anabel ante la participación de Kiko Rivera en ‘Gran Hermano Dúo’ junto a su mujer, Irene Rosales.

Orgullosa de su primo siempre le ha mostrado su apoyo públicamente

Anabel pasa mucho tiempo con los hijos de Kiko y Chabelita Pantoja