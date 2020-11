La protagonista de ‘La isla de las tentaciones 2’ ha querido dar algunos detalles de su relación con Manuel, con el que ya estuvo saliendo durante seis años. ¿Por qué se acabó la relación?

Melyssa Pinto no puede estar más feliz con la rentabilidad que ha dado su comentado paso por la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’. La que fuera pareja de Tom Brusse se convirtió en protagonista del ‘reality’ por la forma en la que vivió la experiencia. Y es que se pasó la mayor parte del programa llorando por los actos del de Marruecos y finalmente decidió irse sola tras una dura hoguera de confrontación.

Después de esto, Melyssa ha sido la primera de las concursantes en llegar al millón de seguidores en Instagram. Esto le ha servido no solo para ser imagen de algunas marcas y firmas de ropa o productos de belleza -que ya contactan con ella- sino que también ha sido la elegida para protagonizar su propio canal de Mtmad.

Su estreno en este espacio ha sido increíble, ya que en su primer vídeo ha querido presentar a su pareja. A pesar de que él prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, ha querido hacer una excepción por Melyssa y ha saludado a todos los seguidores de la joven.

Melyssa ha presentado a su novio, Manuel

«Este es Manuel, que sepáis que le da mucha vergüenza. Esto es lo máximo que he podido conseguir», decía con una sonrisa en el rostro. Melyssa, que está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida, animaba a su chico a que le diera un beso antes de abandonar el plano.

Un beso que lo dice todo

Melyssa se encuentra en Portugal, donde ha ido a pasar unos días con su chico. «No hay un sitio más especial que este para mí. Tengo mi vida en España pero también aquí, ya os presentaré a la gente que me rodea en Portugal. Estoy en Oporto y he hecho este viaje justo después de ‘La isla de las tentaciones’. Es la segunda vez que vengo después de la isla», empezaba diciendo.

¿Cómo es su vida tras ‘La isla de las tentaciones’?

La concursante de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones 2’ ha querido desvelar cómo se encuentra: «Estoy bien. Vivo sola, me costó encontrar un pisito para mí, porque quería que me gustara y donde me sintiera muy a gusto. Me cuesta dormir sola con 29 años. Estoy viviendo en la Costa Brava, porque necesito el mar para vivir. Ahora en Portugal, Manuel se ha venido a mi casa para estar juntos y tener más intimidad», desvela.

Desde hace unos meses está feliz con su novio. Ahora ha querido contar la verdad sobre su relación. «Nosotros estuvimos juntos seis años hace dos años y medio. Se acabó la relación porque siempre fue a distancia. Al principio era más fácil, pero la cosa se desgastó. Luchamos mucho por llevarlo adelante. Durante los seis años, nos veíamos a lo mejor una vez al mes o un fin de semana», confiesa.