Melani Olivares está haciendo todo lo posible para recuperar su coche. Hace solo dos días le robaron su vehículo en pleno centro de Madrid, en concreto, mientras estaba aparcado en un parking del barrio de Chueca. Aunque ha denunciado, la situación es complicada, pues todavía está pagándolo, lo que provoca que su desesperación crezca por momentos. «Es un BMW negro X3, de segunda mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha», ha apuntado. Puestos en contacto con ella, la actriz revela a SEMANA en qué punto se encuentra esta investigación que tantos quebraderos de cabeza le está provocando desde la sustracción de su coche. «Todavía no sé nada, ni la policía se ha manifestado y ayer encontré por fin al responsable del parking», nos cuenta.

Con la amabilidad que le caracteriza la intérprete que tantas sonrisas nos ha robado con su talento, pide paciencia y mantiene que «todo tiene sus tiempos». Sabe que no es fácil, pero ella hará todo lo posible para atajar el problema y saber qué ha sido de su coche y quién es el culpable. Y, aunque este caso está haciendo mucho ruido, lo cierto es que el pasado año en nuestro país se robaron más de 26.000 vehículos, pero ¿cómo se debe proceder? Lo primero es denunciar a las autoridades cuanto antes, donde lo darán de baja en la Jefatura Provincial de Tráfico y después llamar a tu compañía de seguros para ver si es posible una indemnización en base a lo pactado.

Melani Olivares ha pedido ayuda a través de sus redes sociales, donde espera recibir alguna pista que arroje luz y le permita encontrar su coche para terminar con esta pesadilla. Un vehículo de tan solo siete años que ella adquirió con una tremenda ilusión y que, a día de hoy, continúa pagando mes a mes, a pesar de que ya no está consigo. «Daros las gracias a todos y todas por el aluvión de mensajes de apoyo y ser el sheriff de la ciudad intentando saber dónde está el coche. Os lo agradezco infinito, porque de verdad no tengo otro y voy a seguir pagando algo que no tengo», ha aseverado. La conocida actriz está agradecida por todas las muestras de cariño y de ánimo recibidas tras el robo y solo desea que todo se quede en un susto.

Quizás ahora sea el responsable del parking donde estacionó su vehículo el que le permita llegar al quid de la cuestión, no obstante, todo puede depender de si aparcó en un parking privado o uno público y es que esto lo regula la Ley Reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos. Lo habitual es que el propietario de aparcamiento tenga contratado un seguro de responsabilidad civil y, sobre todo, que vigile y custodie el coche que previamente se había aparcado ahí, según cuentan expertos en este asunto. Si esto no se cumple y se produce un perjuicio para el consumidor, se reclamará lo sucedido por vía amistosa o judicial, teniendo muchas posibilidades Melani de ganar esta batalla que ahora le quita el sueño.