Mayte Zaldívar se ha mojado en el conflicto de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, dirigiéndose a la tonadillera y cargando duramente contra ella.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja han dejado atrás los abrazos que en su día cautivaron a la audiencia. Su relación madre e hijo está completamente rota hasta tal punto que muy pocos creen que sea posible una reconciliación entre ellos, quizá por ello hay muchos que se han posicionado a favor o en contra de uno de los protagonistas de esta guerra. Pocos famosos quedan en dar su opinión, la última en hacerlo ha sido Mayte Zaldívar, quien desde hace décadas está enfrentada a la tonadillera. Sin mostrar sorpresa aparente, la empresaria ha desvelado ante las cámaras que ella ya advirtió del «pastel» que supuestamente se ha encontrado el DJ. Mayte no tiene pelos en la lengua y no tiene miedo a confesar cuál es su parecer sobre los supuestos engaños económicos a los que Kiko Rivera está haciendo frente por parte de la artista. «Me da mucha pena, pero yo ya avisé. Se me acusó de todo por estos comentarios y resulta que yo decía la verdad. Esta señora desde que se murió su marido sabía cómo manejar su vida económica», comienza diciendo la expareja de Julián Muñoz.

De este modo y en las declaraciones que podrás escuchar en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, podrás descubrir todo lo que opina Mayte Zaldívar acerca de este cisma familiar. Ella, por su parte, tiene claro que Isabel Pantoja no ha actuado cómo debería y apoya a Kiko Rivera, pues considera que después de todo se debe de sentir muy dolido. «Lo primero tienes que ser es buena madre», dice Mayte. Por ello, manda todo su ánimo y fuerza al músico, ya que es consciente que dadas las circunstancias y los procesos judiciales que se avecinan, no tiene que estar pasando por una buena época al declarar la guerra a su madre públicamente. «A Kiko le digo que sea fuerte», insiste Zaldívar. Palabras que tan solo son un aperitivo de todo lo que ha dicho ella en su entrevista al completo.

Quien no se ha tomado demasiado bien las preguntas de los reporteros ha sido Julián Muñoz. Más enfadado que nunca y cargando contra los reporteros que le nombran a Isabel Pantoja, el ex alcalde de Marbella se encara a los periodistas e incluso llega a hacerles una dura advertencia que no ha pasado desapercibida. «Como me sigas ahora te estrello», dice. Su actitud revela que este asunto tan espinoso le crispa los nervios y que no quiere oír hablar nada referente a la cantante, tampoco mojarse sobre nada que tenga que ver con ella o su familia.

La situación de Isabel Pantoja en nuestro país fuera de todo esto no es nada halagüeña. Convertida en el centro de atención, la intérprete de ‘Marinero de luces‘ está poniendo en venta todas sus propiedades y, de hecho, ya ha procedido a recortar el precio de algunas de ellas. Tal y como ha podido saber SEMANA, su ático de Fuengirola ha pasado a costar 700.000 euros, una increíble rebaja de 300.000 euros que evidencia su premura por deshacerse de él.